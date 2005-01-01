Почему Россия медлит с отказом от доллара

Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели?

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане из четырех пунктов по отказу от американской валюты. Во-первых, это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. «Это может быть евро, юань или рубль», – пояснил Костин в интервью «Известиям».

Анализ финансовых потоков ВТБ показал, что на Дальнем Востоке только 8% торговли с Китаем идет в юанях, 22% – в рублях и почти 70% – в долларах.

Европа с одной стороны и Китай – с другой – являются важными торговыми партнерами России. Так почему бы не перейти с ними на расчеты в местной валюте вместо доллара?

По словам Костина, проблем с Китаем в принципе нет. Он напомнил о недавно проведенной сделке с компанией «Алроса», лидером мировой алмазодобывающей отрасли. На международном алмазном рынке сложилась практика расчетов в долларах. Но в середине августа «Алроса» впервые опробовала альтернативный механизм расчетов в рублях вместо доллара с клиентами из Индии и Китая. Компания хотела понять, насколько такая схема реализуема и какие нюансы надо учитывать. И первый опыт оказался положительным. Причем поставка алмазов в Китай за рубли вместо долларов не повлияла на цену камней благодаря конкурентному обменному курсу «ВТБ Шанхай».

В Китае сделку сопровождал ВТБ. «Алроса» получила деньги в юанях на свой корреспондентский счет в нашем банке в Шанхае, а мы им выплатили рубли. Мы – крупнейший маркетмейкер по паре рубль/юань, и для нас это проблем не составило. Такого рода сделки надо просто расширять – во многом это зависит от желания наших экспортеров», – сказал Андрей Костин.

Россия еще в 2014 году на фоне западных санкций поняла необходимость ускорить дедолларизацию. У Китая та же цель. По данным Банка России, доля расчетов рубль/юань с каждым годом увеличивается. Если в 2013 году доля российского рубля в экспорте в Китай составляла лишь 1%, то в 2017 году уже 9,4%. А вот по импорту доля рубля даже снизились: с 3,9% в 2013 году до 2,7% в 2017 году. Что касается расчетов в юанях, то Китай такие данные не публикует. Но по экспертным оценкам, доля юаня в импортных расчетах выше доли рубля.

Что касается американской валюты, то доля доллара в расчетах между Россией и Китаем за эти пять лет сократилась с 97,8% до 78,8% по экспорту и с 90,1% до 76% по импорту. Однако видно, что американская валюта по-прежнему занимает доминирующие позиции и по экспорту, и по импорту в российско-китайской торговле.

Процесс замены доллара на китайском направлении запущен, однако идет все же медленно. Возможно, он ускорится на фоне развязывания США торговой войны с Китаем и угрозы ввести ограничения в расчетах для российских госбанков.

На западном направлении Россия готова перейти с доллара на евро при торговле с Евросоюзом. Об этом российские власти говорили не раз, и этой весной еще раз сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Эта идея заиграла с новой силой на фоне угроз со стороны США в отношении «Северного потока – 2» и российского газа, без которого Евросоюз ждет возвращение в каменный век. Да и в целом интегрированный в российскую экономику европейский бизнес уже не один год теряет деньги. Переход в расчетах с доллара на евро с использованием европейских инфраструктурных организаций для расчетов позволил бы легко обойти санкции и ограничения США, сказал Силуанов. Однако здесь также важно, захочет ли этого ЕС.

Конечно, с Европой торговля часто идет в евро. Однако основная доля российских поставок – это все-таки нефть и газ, которые традиционно торгуются в американских долларах. Собственно, никто не мешает России продавать эти товары за евро или юани в случае с Китаем. Вот только это может оказаться довольно невыгодно для нас.

«Одних амбиций в данном случае недостаточно. Нужно четкое понимание, кто и с кем и как будет торговать, учитывая, что стоимость ряда товаров привязана к доллару», – говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Это не только нефть и газ, но также драгметаллы, цветные металлы, зерно и т. д. «Никто из торговых партнеров не захочет работать через двойную конвертацию. Во-вторых, возникают технические вопросы. Насколько соотношение величин денежной массы перечисленных валют коррелируется с объемами реальной торговли. Как будут банки разных стран, кредитующие торговые операции, устанавливать лимиты на совершение валютных сделок в рамках торговых договоров? При росте рисков, отсутствии эффективных мер хеджирования и, как следствие, потере прибыли участниками сделок от сильных валютных колебаний доллар может взять свое», – считает Бодрова.

«Расчеты в юанях априори сопряжены с риском серьезной переоценки из-за весьма предсказуемого тренда последовательной девальвации. Совершенно неясно, в каком состоянии Китай сможет выйти из торговой войны с США. Полагаю, что искусственная манипуляция валютным курсом станет для Поднебесной обычной практикой. Если Россия готова на каждом нефтяном контракте терять сотни миллионов, тогда, возможно, юань и потянет на статус валюты расчетов», – считает Артем Деев из AMarkets.

Евровые платежи также имеют подводные камни. «Стоимость сырья все равно будет нормирована в американской валюте, поэтому российским партнерам придется заранее запасаться ликвидностью в евро, чтобы проводить платежи. Конверсионные операции долларов в евро придется осуществлять посредством процессингов американских банков, подразумевающих наличие немалых комиссий. Все дополнительные издержки в конечном счете будут перекладываться на поставщиков, снижая их потенциальную прибыль. Отказ от доллара на текущем этапе рискует сократить доходы нефтегазового сектора более чем на 5%», – говорит Деев.

Главная сложность в процессе дедолларизации международных торговых операций России с партнерами именно в том, что у нас сырьевая экспортно ориентированная экономика. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Потери вначале неизбежны. Пойдет ли Россия на это ради долгосрочной и более глобальной цели – потеснить доллар? Жесткие санкции США, ожидаемые в ноябре, могут стать серьезным триггером для ускоренной дедолларизации торговли.

Раньше, например, тоже мало кто верил, что Россия способна сделать серьезный шаг по избавлению от вложений в госдолг США. В апреле она урезала их объем вдвое, а в мае – еще в три раза, до 14,9 млрд долларов. Столь малой долей американских казначейских бумах Россия владела последний раз только в 2007 году. Собственно, именно с того года Россия и начала делать крупные вложения в американский госдолг. Максимальный объем вложений был в октябре 2010 года, когда Россия держала в американских бумагах 176,3 млрд долларов.

«Среди мировых валют конкуренцию доллару мог бы составить евро в отдаленной перспективе лет 8–10, а юань – в перспективе лет 10–12, а также фунт стерлингов, чей уровень доверия сейчас под вопросом из-за Brexit», – считает Бодрова.

А вот сформировать собственную систему денежных расчетов в рублях будет сложно. «Амбиции России в данном случае перевешивают здравый смысл: на текущий момент рубль не является в мире ликвидной денежной единицей и противостоять доллару не может никак», – добавляет эксперт. Доля рубля в международных расчетах, по данным Swift, пока крайне мала – всего 0,2%.

Но у рубля есть шанс стать региональной валютой в рамках торговли с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Здесь рубль уже доминирует, что логично, так как является ликвидной валютой для партнеров. Так, по данным Банка России, доля рубля по экспорту за пять лет (2013–2017 годы) выросла с 53,8% до 62,3%, по импорту – с 60,7% до 78,1%. Тогда как на доллар и евро в сумме приходится треть в расчетах по российскому экспорту и одна четвертая по импорту.

В 2014 году планировали, что в торговле с Китаем произойдет такой же прорыв, но прогадали. «Страны СНГ как российские торговые партнеры торгуют в рублях проще. С одной стороны, есть определенная историческая память, с другой – у них не так много выбора. У европейских и азиатских партнеров вариантов масса, и не факт, что они предпочтут тот, который выгоден сейчас России», – говорит Бодрова.

Страны ЕАЭС ранее уже договорились полностью перейти на взаимозачеты в национальных валютах (российские и белорусские рубли, тенге и драмы) к 2025–2030 годам.

Второй пункт в плане главы ВТБ по дедолларизации – это перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в юрисдикцию РФ. «По коллегам, которые попали в апрельские санкции (тому же «Русалу»), мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», – пояснил глава ВТБ.

Третья часть плана заключается в смене площадки для размещения российских еврооблигаций. «Мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear и перейти на российский», – сообщил Костин.

Кроме того, предлагается провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они работали по единым правилам. Плюс есть ряд более мелких вопросов, и скорость их решения будет разной.

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Деев сомневается, что этот шаг поможет. «Во-первых, реальные игроки никогда не покинут офшорный рай ради непредсказуемой и опасной среды отечественного рынка. Во-вторых, все их свободные валютные резервы все равно будут конвертироваться в иностранную, не способную за день просесть на 10%», – говорит он.

Однако Бодрова считает, что это еще один вариант минимизировать влияние санкций, который может сработать. «Безотносительно контекста, связанного с санкциями, возврат капитала в российскую юрисдикцию происходил в течение последних нескольких лет. Помимо того регулирования, с которым сталкивался российский капитал за рубежом, определенную роль играл тот факт, что не всегда российские инвестиции за рубеж были эффективными, не всегда отдача была достаточно высокой», – считает программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик. По его мнению, возврат капитала будет продолжаться, и стоило бы увязать этот процесс с потребностями насыщать расчеты в национальных валютах. Тогда этот капитал будет работать на пользу российской экономики.