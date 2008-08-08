Взгляд
12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находятся на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
Перейти а раздел…

Навальный получил послание из реального мира

Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединокФото: кадр из видео
Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

      Перейти а раздел…

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром ждет от Китая годового потребления газа в 300 млрд кубометров
          Министр Орешкин назвал реальный курс рубляЗапад придумал новые основания для нанесения ударов по СирииОдин из героев Русской весны заявил о претензиях на пост главы ДНРРоссия и Китай активизируют переговоры по «Силе Сибири – 2»
          Белоусов счел систему надзора в России комфортной для «жуликов»Москва возложила ответственность за сортировку боевиков в Идлибе на ТурциюСША собрались расширить военное присутствие в ГрецииГлава Пентагона не поверил в военный альянс России и Китая
          Против сжегшего российский флаг подростка завели уголовное делоСША отказались сертифицировать новейший российский самолет наблюденияДелегаты из Таджикистана устроили драку на совещании ОБСЕИталия приняла стратегию развития торгово-экономических связей с Россией

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          информационная война


          Госдеп обвинил Россию и Сирию в «дискредитации» «Белых касок»

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          «далеко не случайность»


          Кириенко объяснил, почему русских в иностранных играх изображают плохими

          «светское мероприятие»


          Директор Ленинки отреагировал на фото Дапкунайте на библиотечном столе

          «виноваты мы сами»


          Кадыров обозначил ошибку чеченского народа

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          скандал в Ленинке


          Антон Крылов: В РГБ позорно повторили булгаковский фельетон столетней давности

          актуальный юбилей


          Дмитрий Дробницкий: Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Настало ли время продавать доллары

          Ждать ли доллар по 75   12 сентября 2018, 08:10
          Фото: Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находятся на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово?

          Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что сейчас настало время продавать доллары и покупать рубли. В понедельник основные резервные валюты обновляли максимумы с марта 2016 года - доллар торговался выше 70 рублей, евро - выше 81 рубля. Во вторник доллар и евро уже корректируются вниз в пределах 50 копеек. А в среднесрочной перспективе курс доллара выйдет на уровень 63-64 рубля, прогнозирует министр.

          По его словам, стабильность курса рубля основывается на таких базовых вещах, как бюджетное правило, которое обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов, и долгосрочное инфляционное таргетирование с целью в 4%. Механизм плавающего валютного курса означает, что могут происходить отклонения от равновесного курса, и отклоняться на довольно значительные расстояния, добавляет он. «Но все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», - заявил Орешкин в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» в рамках ВЭФ. На вопрос, значит ли это, что сейчас стоит продавать доллар и покупать рубль, глава Минэкономразвития ответил: «Да».

          Но не странно ли выглядит заявление министра?

          Только за последние три рабочих дня доллар поднялся почти на 3,5% до 70,6 рубля. А с 7 августа, когда началось стремительное ослабление российской валюты, доллар подорожал к рублю на целых 11%. Ни дорогая нефть, ни пауза в операциях ЦБ на валютном рынке не смогли остановить падение российской валюты. Эксперты не исключают, что рубль еще не нащупал пика падения и российскую валюту легко может унести в районе 75 рублей за доллар. Так чему же верить?

          Справедливый курс доллара относительно высоких цен на нефть - даже ниже 64-65 рублей,

          говорит начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин. Вот только нефть временно отошла на второй план, а на первый вышла геополитическая премия.

          «Для рубля ключевую роль в ближайшие месяцы будет играть именно фактор санкций. Для роста рубля необходима ясность в вопросе новых ограничительных мер со стороны США. Текущая неопределенность сама по себе рождает бегство из рубля. Распродажа российских ОФЗ со стороны нерезидентов идет на опережение, предвосхищая санкции. Поэтому попытка сегодня определить курс доллара к рублю на конец года – это выставление ставки на тот или иной сценарий развития санкционной истории», - говорит Карпунин.

          «Заявление Максима Орешкина стоит воспринимать как классический пример словесной интервенции. Более того, его позицию можно обосновать такими благоприятными экономическими факторами, как высокие цены на нефть и весомое положительное сальдо торгового баланса РФ», - говорит управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов.

          Вот только нынешнее ослабление курса рубля связано совсем с другими факторами. «Мы бы не стали ожидать резкого укрепления курса рубля до того момента, пока не появится ясность в отношении нового пакета ограничительных мер в отношении России со стороны США. Такая ясность может появиться в течение 4-6 недель», - говорит Ханов.

          Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич не склонен пользоваться советом Орешкина. «На моей памяти ни разу призывы чиновников продавать валюту и покупать рубли не оказывались хорошим советом. Боюсь, что подобные комментарии расцениваются участниками в качестве признака беспомощности и даже призыва делать как раз наоборот», - говорит он.

          Между тем, вера Орешкина основана на том, что после падения всегда идет рост рубля. Вот только можно долго спорить о том, когда это произойдет и до какого уровня окрепнет рубль.

          «Периоды спада и роста чередуются, это правда, но рост рубля почти всегда правильнее называть коррецией или отскоком. Рубль рос полтора года к доллару, но за два эпизода - в апреле и августе-сентябре - отбил весь этот рост. Посмотрите на историю. Чуть больше 20 лет назад доллар стоил 6 рублей, но потом рухнул в несколько раз за считанные месяцы до 24 рубля и развернулся к росту лишь с уровней в 32, обесценившись на 80% за 5 лет до 2002. Рубль долго поднимается по лестнице, но затем словно проваливается в шахту лифта, резко теряя», - говорит Купцикевич.

          Рубль может вернуться к недавним уровням 63-64 рубля и в случае явного потепления отношений с «коллективным западом» при сохранении высоких цен на нефть, добавляет Михаил Ханов. Только в это пока тоже мало кто верит. «Если новые санкции будут направлены против суверенного долга РФ или же против отечественной банковской системы, то мы вполне можем увидеть дальнейшее ослабление рубля. С технической точки зрения нет никаких препятствий для достижения отметки 75 рубля за доллар в среднесрочном периоде. Мы уже наблюдали подобные уровни в конце 2015 – начале 2016 годов», - полагает эксперт.

          Что же делать с долларами на практике?

          «Если необходимо обменять доллары на рубли. то имеет смысл делать это по частям. Очень трудно угадать самый выгодный момент для обмена в периоды подобной нестабильности», – советует Михаил Ханов. Продажа по частям позволит, по крайней мере, не сделать этого в самый неудачный момент. Это же касается и накопления иностранной валюты.

          «Возвратное укрепление рубля, скорее всего, будет иметь сравнительно плавный характер. Поэтому и 

          у держателей долларов будет достаточно времени для того, чтобы принять решение об обмене на рубли.

          В долгосрочном периоде рубль однозначно ослабеет по отношению к доллару США. Однако между волнами ослабления наблюдаем длительные периоды стабильности и даже ограниченного укрепления», - поясняет Ханов.

          Когда рубль развернется к росту и его точный курс сейчас невозможно предсказать. «Столь сильное давление оказывают не столько санкции, сколько эффект от неясности дальнейшей ситуации. Рынок не знает, как себя вести в ситуации, когда есть только угроза, а не сам факт санкций. Оценивая объективно последствия введенных санкций, рубль практически всегда начинал отыгрывать потери», - считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

          По его прогнозу, ситуация со слабеющим рублем продержится до пятницы, а в конце недели ЦБ примет решение по ключевой ставке. «Нынешняя ситуация подталкивает его повысить ставку на 0,25%. Такое решение могло бы немного успокоить рынок, остановить сильную волатильность», - не исключает Люшин.

          «Участники рынка закладывают в базовый сценарий введение запрета на покупку американцами новых выпусков российских гособлигаций. Если все ограничится только этим  - без подключения Европы и мер против госбанков, то в среднесрочной перспективе ситуация на долговом рынке успокоится и высокие цены на сырьевые товары постепенно вернут рубль ближе к справедливым значениям», - заключает Василий Карпунин из «БКС Брокер».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............