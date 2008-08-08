Придумана особая схема для спасения рубля

Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета.

Решения и комментарии Минфина по поводу покупки валюты в резерв в этом месяце успокоили рынок: доллар и евро растут не столь активно, как последние несколько дней.

Как рассказал Минфин, с 7 сентября по 4 октября он потратит на покупку валюты у ЦБ рекордные 426,9 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Это примерно 5,3 млрд долларов. И если раньше Минфин закупал валюту на внутреннем рынке, то теперь будет делать это напрямую у Центробанка. При этом ЦБ не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

«Теперь ЦБ будет списывать рубли со счета Минфина и записывать в валюту на свой счет в пользу Минфина. Все зачисляемые валютные средства в пользу Минфина хранятся на счете ЦБ. Это такое автоматическое списание вне рынка. Надо понимать, что ФНБ (как и исчерпавшийся Резервный фонд) являются частью золотовалютных резервов», – объясняет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Учитывая, что международные резервы ЦБ составляют более 457 млрд долларов, то проблем с такой схемой передачи части ЗВР регулятора под управление Минфина не возникнет. Валюты более чем достаточно.

Все это делается для того, чтобы помочь рублю как минимум остановить падение на фоне внешней волатильности на валютных рынках развивающихся стран. Нефтяная конъюнктура при этом играет на пользу российскому бюджету, поэтому Минфину было бы крайне невыгодно отказываться от скупки валюты.

Минфин начал покупать валюту в феврале 2017 года для уменьшения зависимости экономики от углеводородов и для создания резервов на черный день. Эта валюта идет на пополнение Фонда национального благосостояния. Согласно бюджетному правилу, на покупку валюты уходят все сверхдоходы от нефтегазовой отрасли. В бюджете заложены доходы от нефти при цене в 40,8 доллара за баррель. Если в реальности нефть стоит дороже, то образуются сверхдоходы. На них покупается валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов, идущая в резервы.

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В последнее время нефть стоит существенно дороже параметров, заложенных в бюджете. В итоге объемы сверхдоходов растут и Минфин с каждым месяцем тратит на валюту все больше и больше.

Кроме того, по словам Луцко, сейчас идет постоянный спрос на валюту от нерезидентов, которые спекулятивно играют против рубля. Предпринимаемые меры Минфином и ЦБ создадут меньше дополнительного спроса на валюту. Плюс помогут налоговые выплаты, оцениваемые в 1,5 трлн рублей. «По нашему прогнозу, если не будет внешней волатильности, нефть сохранит те же параметры и налоговый период пройдет как обычно, есть вероятность, что рубль укрепится до 66 к доллару ближе к концу сентября», – считает Луцко.

Впрочем, мнения экономистов о том, насколько эффективной окажется поддержка Минфином и ЦБ, разделились. «Полагаю, что это поможет лишь сдержать ослабление рубля. Факторов для его укрепления в ближайшие недели не просматривается. Напротив, агрессивная политика ФРС подталкивает инвесторов копить доллары и выходить из активов с развивающихся рынков», – считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Однако вряд ли ЦБ вместе с Минфином смогут долго поддерживать рубль за счет таких операций. Потому что это может вылиться в проблемы банков с рублевой ликвидностью. «Благодаря ЦБ последние полтора года мы живем при профиците рублевой ликвидности. Однако эти меры приведут к тому, что рубли не будут поступать в банковскую систему. Это окажет давление на рублевую ликвидность и может привести к росту ставок», – говорит Луцко.

Принимаемые меры носят экстренный характер в условиях волатильности на валютном рынке. «Однако волатильность носит временный характер, рынок не может постоянно находиться в таком напряжении. Поэтому будем надеяться, что эта мера сработает и за месяц курс рубля стабилизируется», – добавляет экономист. Октябрь пройдет более-менее спокойно до санкций, а потом все будет зависеть от того, насколько серьезный вариант санкций будет принят.

Что будет дальше? Банк России в сентябре точно не повысит ставку, а потом его решение будет зависеть от принятия США второго пакета озвученных санкций – против госбанков и операций с ОФЗ.

«Если в ноябре США введут санкции в жестком варианте, тогда будет сильная волатильность рубля и российский ЦБ повысит ставку еще до заседания в конце декабря 2018 года»,

– говорит Луцко. Однако пока его базовый сценарий предполагает, что ЦБ сохранит текущую ставку в 7,25% до конца года.

А если будут введены санкции в легкой форме, тогда ситуация на рынке начнет улучшаться, нерезиденты вернутся на рынок. Если же инфляция будет ниже целевой в 4%, то ЦБ может даже понизить ставку. Ващенко считает, что повышения ставки российским ЦБ будет не избежать, если курс доллара к рублю подберется к отметке 70. «В случае повышения ключевой ставки давление на рубль, на мой взгляд, снизится и ЦБ сможет возобновить покупки на рынке», – добавляет он.