Россияне поменяли свое отношение к кредитам

Настоящий бум кредитования наблюдается в России. Это тем более удивительно, что еще несколько лет назад финансовый кризис заставил жителей страны перейти в режим экономии. Однако сейчас, похоже, потребительская модель вернулась к докризисным показателям. Что повлияло на подобные перемены?

Рост кредитной задолженности россиян перед банками ускорился в 2,6 раза. Так, в первом полугодии объем задолженности вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн рублей. В прошлом году за тот же период прирост был почти в три раза ниже – 3,5%. Такие данные приводят эксперты ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных Банка России и Росстата.

Средний уровень закредитованности домохозяйств (рассчитывается как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) увеличился за год с 21% до 24%. В пересчете на каждое российское домохозяйство получается, что средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. рублей. Это на 19% выше, чем годом ранее.

В числе регионов с самым закредитованным населением Республика Калмыкия (51%), Тыва (49%), Чувашская Республика (39%), Иркутская область (38%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (38%). Вторая пятерка закредитованных регионов – Тюменская, Новосибирская области, Республика Коми, Саха (Якутия) и Мордовия. У них уровнь закредитованности домохозяйства – 32–35%.

Все эти данные свидетельствуют – россияне снова стали активно жить не на свои, а на кредитные средства. В стране наблюдается новый бум кредитования после его фактического замораживания с началом кризиса в 2014 году. Эксперты связывают рост потребительского кредитования с переходом россиян со сберегательной модели поведения на потребительскую – и с общим снижением кредитных ставок на фоне смягчения монетарной политики Банка России.

«Люди привыкли к некоему стандарту потребления и после нескольких лет экономии снова вернулись к потребительскому поведению. Они устали ждать и откладывать большие покупки. Но собственных средств уже не хватает, поэтому и обращаются за кредитованием. Тем более что ставки действительно снизились», – говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. Причем, по его мнению, у россиян возникло уже некое безразличное отношение к ситуации в экономике после кризиса 2008–2009 годов. «Сейчас экономика стабилизировалась. У многих граждан появилась уверенность, что и дальше будет стабильность. Поэтому, как мне кажется, люди и стали кредитоваться», – добавляет Смирнов.

Справляется ли при этом население со своей долговой нагрузкой? Несмотря на бум кредитования, доля «просрочки» остается низкой. Более того, она снижается. С пика в 8,5%, достигнутого два года назад, доля «плохих» долгов снизилась на 2,4%, до 6,1% в первом полугодии 2018 года. В пересчете на каждое домохозяйство просроченная задолженность за год сократилась с 15,4 тыс. рублей до 14,4 тыс. рублей.

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Однако радоваться рано. «Низкий уровень просроченной задолженности – это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают «просрочки» через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой «просрочки», переуступая право требования коллекторским агентствам. И эти два фактора не показывают реального состояния проблемных займов. Косвенным подтверждением тому являются опубликованные на днях данные Федеральной службы судебных приставов о более чем 2 трлн рублей долгов физлиц перед банками, которые находятся на взыскании», – пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

В итоге бум кредитования наблюдается не только за счет роста выдачи новых кредитов, но благодаря росту спроса на рефинансирование старых. «Клиенты стали замещать более дорогие кредиты более дешевыми», – говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Так, доля кредитов, которые берут на рефинансирование, по экспертным оценкам, достигает 30–50% от всего объема выдачи в этом году.

Наиболее популярным видом кредита у россиян является кредит наличными. Во втором квартале таких займов выдали на триллион рублей. По сравнению с прошлым годом россияне стали брать большие суммы наличными. В среднем – 172 тыс. рублей, что на 40% больше (данные Объединенного кредитного бюро). Кредит наличными чаще берут женщины – это 53% от всех выданных «Русским Стандартом» кредитов, а наиболее популярная цель у женщин – ремонт. На мужчин приходится 47% кредитов наличными: они чаще берут займ в качестве недостающей суммы на покупку автомобиля, отмечают в банке.

На втором месте по популярности – ипотека (выдано 642 млрд рублей). Средняя сумма тоже немного подросла – на 8%, до 2,01 млн рублей. Третье место у кредитных карт. Во втором квартале было выдано карт с общим лимитом кредитования 192,6 млрд рублей.

Интересно посмотреть на возраст заемщиков. По данным банка «Русский Стандарт», который специализируется на POS-кредитовании (экспресс-кредит в магазинах), медианный возраст заемщика в POS-кредитовании составляет 35 лет. Это значит, что в первом полугодии 2018 года 50% кредитов было выдано людям младше 35 лет, остальная половина – людям старше 35 лет.

Еще одно интересное наблюдение банка – отмечается повышение внимания к кредитным продуктам со стороны пожилых.

С января по апрель 2018 года в банке «Русский Стандарт» сумма выданных лимитов по кредитным картам у клиентов после 60 лет возросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а средний лимит на одну карту вырос в несколько раз. Обычно россияне от 50 лет и старше чаще берут кредиты наличными. Однако теперь в банке отмечают появившийся интерес и к кредитным картам. «В отличие от молодежи, у которой вся жизнь впереди, у пожилых уже нет возможности ждать, просто хочется уже потребить наконец блага, потому что жизнь на этой планете ограничена», – говорит Сергей Смирнов.

Интересно, что в стране наблюдается не только бум кредитования, но и рост сбережений. Объем сбережений россиян в банках достиг 37 трлн рублей: большая часть (80%) приходится на вклады в рублях, остальные 20% – в иностранной валюте. Впрочем, список регионов с самыми солидными сбережениями у жителей, конечно, отличается от самых закредитованных регионов. Больше всего денег на банковских вкладах у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской, Калининградской и Самарской областей.

Однако бум потребительского кредитования может очень быстро свернуться – на фоне потрясений в экономике из-за американских санкций, ожидаемых осенью, а также девальвации рубля. В отчете ЦБ об инфляционных ожиданиях россиян указывается, что людей больше всего волнуют проблемы, связанные с пенсионной реформой, повышением НДС и ростом цен на бензин. Подтолкнуть инфляцию могут ослабление рубля и повышение НДС. Эксперты не исключают, что ЦБ придется в этом году повысить ключевую ставку, что сразу скажется на удорожании кредитных средств для населения – а значит, уменьшит привлекательность кредитов.