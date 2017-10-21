Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Мегапроектами нашего прошлого были война, ядерная гонка, космос. Мегапроектом настоящего и будущего становится человек. Что же должно произойти для этого в ближайшие шесть лет? Подробности...
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Восемь причин, по которым День Победы отмечается все более масштабно

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
9 мая отмечается в России очень масштабно. Это вызывает вопросы у западной аудитории: почему все более масштабно, хотя война эта удаляется по времени? Есть несколько причин все более масштабного празднования Дня Победы в России. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...
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          Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

          Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижаться   8 мая 2018, 19:45
          Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит?

          «В 2024 году необходимо обеспечить доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%», - говорится в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

          Цель выглядит весьма амбициозной - но нелишним будет заметить, что ипотека и так уже за последние годы стала намного доступнее.

          «За последние 18 лет самый высокий уровень процентных ставок в России наблюдался в 2000 году. Тогда еще не было ключевой ставки ЦБ, но ее функции выполняла «ставка рефинансирования», которая в 2000 году составляла целых 28%, а ставки по кредитам, соответственно, были еще на 5-6 процентных пунктов выше», – напоминает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

          Сегодня ключевая ставка составляет 7,25%. Таким образом, за последние 18 лет процентная ставка ЦБ снизилась на 20,75 процентных пунктов, а ставки по кредитам понижались пропорционально снижению ставки ЦБ.

          Наиболее высокие ипотечные ставки наблюдались в декабре 2014 года - начале 2015 года, после того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17%. Тогда ставки по ипотеке подскочили до 18-20% и более, указывает эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. Но уже в течение 2015 года ситуация с ипотекой стала улучшаться. Если в феврале 2015 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях была 14,7%, в январе 2017 года она снизилась до 11,54%, а к ноябрю - до рекордных 9,95% годовых. То есть за три года ставки снизились на 4,75%. «За март 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила уже 9,6%», – говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

          Почему решено снизить ставку именно до 8% годовых? Если вспомнить, в мае 2012 года президент ставил задачу снизить ипотечную ставку до 6,2%. Однако тогда никто не знал, что в 2013-2014 года внешняя ситуация и на нефтяном рынке, и на геополитической арене так резко изменится. Разразившийся кризис и девальвация смазали всю картину. «Снижение ставки по ипотеке (если только речь не идет об ипотеке с господдержкой) до 6,2% выглядит почти нереальным, так как это значит, что ключевая ставка ЦБ должна быть примерно 4%. А вот цель в 8% представляется более адекватной, для этого ключевая ставка должна быть понижена до 6,5% при сохранении инфляции в 4%», – говорит Мильчакова.

          Правда, ипотеку с господдержкой уже сегодня можно взять и под более низкий процент - но на нее могут рассчитывать не все. Семьи, у которых в 2018-2022 годах появится второй либо третий ребенок, могут оформить ипотеку (либо рефинансировать существующую) под 6% годовых в рамках госпрограммы. Да и сами ипотечные банки зачастую предлагают совместные акции с застройщиками, в рамках которых при покупке жилья в определенных объектах ставка может быть 7-8%.

          Но когда же ждать подобную ставку по ипотеке для всех россиян?

          Чтобы добиться ипотеки по 8% годовых, ключевую ставку надо снизить до 6% или минимум 6,5% с текущих 7,25%. В начале года многие надеялись, что в этом году Центробанк сделает это уже в ближайшее время. Вот только новые санкции США, в результате которых пострадал «Русал» и под прицел попали акции и других российских компаний, заставили монетарные власти притормозить. Банк России по итогам заседания 27 апреля сохранил ключевую ставку 7,25% годовых, не решившись ее снизить. Теперь все больше вероятность, что в этом году регулятор снизит ставку максимум до 6,75%, то есть всего на 0,5 п.п.

          «Прервавшаяся череда снижений ключевой ставки, безусловно, окажет сдерживающее влияние на динамику ипотечных да и вообще кредитных ставок в 2018 году», – говорит Михаил Доронкин. С другой стороны, возросла конкуренция за качественных заемщиков между ведущими ипотечными банками. «Так что до конца средняя ставка по вновь выдаваемым кредитам может преодолеть отметку 9% (сейчас – порядка 9,7%). А отдельные банки вполне смогут предложить продукты со ставкой на уровне, близком к 8%», – считает эксперт из АКРА.

          «Если не будет никаких тяжелых экономических потрясений, нового кризиса, то мы увидим 8% уровень ставки по ипотеке уже в 2019 году», – предполагает Мильчакова. Щурихина из агентства «Эксперт РА» считает, что цель в 8% достижима все же через 2-3 года при условии стабильной экономической ситуации.

          Экономисты постоянно ведут споры о том, а выгодна ли ипотека самому заемщику? На растущем рынке недвижимости – более чем. Те, кто купили однокомнатную квартиру в Москве в ипотеку в 1999 году за 25 тыс. долларов, выиграли на сегодняшний день шестикратно.

          Но сегодня цены на недвижимость не растут, а даже падают. В перспективе ближайших лет никто не ждет взрывного роста цен на квартиры, а при запуске массовой застройки они скорее будут снижаться. При этом, переплата за 15 лет за квартиру при ипотечной ставке в 9-10% - в два раза. В таких условиях, возможно, арендовать квартиру и откладывать на покупку собственной - вполне оправданный вариант. 

          «К таким расчетам нельзя, на наш взгляд, относиться однозначно. С одной стороны, всегда выгоднее делать крупные покупки на свои собственные средства и не быть никому должным. С другой,

          огромный рост спроса на ипотеку в России в начале 2018 года показывает, что реальные доходы населения восстанавливаются не так быстро, чтобы, например, молодая семья могла себе позволить купить квартиру на собственные сбережения. А ипотека с господдержкой – хорошее подспорье для молодых семей»,

          – рассуждает Мильчакова.

          «Ипотека в большинстве случаев призвана решить все-таки не инвестиционную, а социальную задачу – обеспечить население жильем. Поэтому снижение стоимости жилья чувствительно для ипотечников только в случае, если они не смогут погасить кредит и квартиру придется продавать с торгов. На падающем рынке недвижимости это может привести к тому, что полученные от продажи жилья средства не полностью покроют долг», – заключает Екатерина Щурихина.


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