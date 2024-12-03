В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
В Минприроды заявили, что не ограничивали ввоз кондиционеров и холодильников
В Минприроды заявили, что не вводили запреты на ввоз кондиционеров и холодильников, напомнив, что лицензии на ввоз оборудования с гидрофторуглеродами предоставляет Минпромторг.
По данным ведомства, ограничения на ввоз в страну кондиционеров и холодильников не вводились, передает ТАСС. В Минприроды указали, что вопросами лицензирования такого оборудования занимается Минпромторг.
Также в министерстве уточнили, что новое регулирование обращения с гидрофторуглеродами не вводилось. Напоминается, что Россия ратифицировала Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу в 2020 году, которая предусматривает сокращение производства и потребления гидрофторуглеродов.
Ведомство также пояснило, что регулирование касается лишь определенных веществ, разрушительных для озонового слоя, и не распространяется на оборудование с гидрофторуглеродами, поскольку для большинства из них есть более экологичные заменители.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ранее предупреждали, что российские импортеры электроники могут столкнуться с трудностями из-за новых требований Минприроды к ввозу кондиционеров и холодильников с хладагентами. Ранее во вторник стало известно, что Федеральная таможенная служба остановила ввоз климатического оборудования, содержащего фреон R-410, требуя лицензии Минпромторга.