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    2 декабря 2024, 21:00 • Политика

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Эксперты назвали мотивы визита Шольца в Киев

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве?

    Канцлер Олаф Шольц в рамках визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине. По словам представителя Минобороны Германии Митко Мюллера, в него входят системы ПВО IRIS-T SLS и SLM, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА, а также зимняя одежда.

    Как объяснил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, о большей части обещанных вооружений было объявлено еще в октябре. Впрочем, особое внимание к себе Шольц привлек, когда вышел из вагона «Укрзалізниці» с большим серебристым чемоданом. Как отметили эксперты, этот жест идет вразрез с общепринятыми нормами протокола.

    «Ситуация выглядит крайне карикатурно. Лидеры крупных государств обычно не носят собственные вещи. Как правило, этим «за кадром» занимаются их помощники. Вцепившийся в огромный чемодан Олаф Шольц, стоящий на перроне, судя по всему, является символом, отражающим отношение ЕС к Киеву», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, интерпретировать этот образ можно по-разному. В первую очередь напрашивается мысль о том, что канцлер ФРГ таким образом пытается продемонстрировать, что на встречу с Зеленским он приехал не с пустыми руками. Европа сохраняет готовность поддерживать ВСУ, помогать им в рамках конфликта с Россией», – продолжил он.

    «Но нельзя забывать и о том, что в последнее время рейтинг Шольца в Германии начал расти. Увеличение популярности многие аналитики объясняют образом миротворца. Он транслирует достаточно рациональную позицию по поводу необходимости урегулирования противоречий Киева и Москвы», – считает собеседник.

    «Учитывая данный факт, сложно представить, что в чемодане он мог привезти, например, деньги для военной поддержки Украины. Не исключаю, что тот вообще может оказаться пустым. С помощью такого жеста Шольц как бы намекнет Зеленскому: Западу больше нечего дать ВСУ, пора закругляться. Деньги и возможности Европы не могут растрачиваться бесконечно», – рассуждает аналитик.

    О том, что Шольц приехал «с пустыми руками», пишет и «Bild на русском» (признан иноагентом). «Это не поможет Украине и не приведет нас к справедливому миру, если одни и те же средства будут снова и снова выставляться на всеобщее обозрение. Этот пакет – часть той поддержки, которую Шольц обещал Зеленскому во время визита в Берлин в октябре. Так что канцлер приехал в Киев с пустыми руками», – заявил депутат Бундестага от партии «Зеленые» Себастьян Шефер.

    Критика в адрес Шольца звучит и со стороны бывших союзников из СвДП. «Тот факт, что Олаф Шольц все еще имеет смелость ехать в Киев после своей отвратительной предвыборной речи, в которой он использовал Украину для своей кампании запугивания, является, вероятно, самым примечательным моментом в этом визите», – сказал представитель СвДП Флориан Тонкар.

    В свою очередь «материнская» редакция Bild полагает, что Шольц пытался выяснить у Зеленского его готовность к компромиссам. В материале также указано, что за 83 дня до выборов в Бундестаг Шольц стремится продемонстрировать свою активную роль в урегулировании конфликта на Украине.

    «Украинский конфликт является неотъемлемой частью кампании, которая разворачивается в Германии в преддверии досрочных парламентских выборов. И Шольц, как действующий канцлер, кандидат от Социально-демократической партии (СДПГ), пытается показать, что он активно работает на этом внешнеполитическом направлении», – объясняет германист Антон Соколов.

    «Причем ему важно показать, что он занимается не только поставками вооружений ВСУ, но и пытается выстраивать переговорный трек и даже общается с российским президентом. По замыслу социал-демократов, это должно соответствовать настроениям значительной части немцев», – считает спикер.

    По мнению аналитика, в парадигме Берлина нет никакого парадокса в том, что с одной стороны ФРГ накачивает Украину оружием, а с другой – позиционирует себя как потенциального переговорщика с Москвой. «При ближайшем рассмотрении ситуации противоречия исчезают. Поддержка ВСУ вооружением – это единственная возможность сохранить Киев как одну из потенциальных сторон будущих мирных переговоров», – полагает эксперт.

    «Без западной поддержки, особенно немецкой, украинская армия недееспособна. Соответственно, ФРГ выполняет ту роль, которую сама себе назначила», – пояснил он. Рассуждая о переданном пакете помощи, собеседник не счел его масштабным.

    «Речь не идет о том, что Германия предоставляет какие-то новые типы вооружений, которые позволили бы ВСУ кардинальным образом изменить картину на поле боя. В этом смысле визит Шольца в Киев скорее находится на стыке дипломатического трека и безусловной военной поддержки, нежели является попыткой всерьез подготовить украинцев к каким-то наступательным действиям», – указал Соколов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «В первую очередь визит Шольца в Киев – это часть предвыборной кампании СДПГ. Партия канцлера показывает, мягко говоря, не самые лучшие результаты. А одна из главных предвыборных тем – позиция Шольца по Украине. Этим, кстати, пользуются и его противники», – пояснил собеседник.

    «Шольц старается в глазах своих избирателей, по крайней мере до конца кампании, выглядеть миротворцем, который в силах влиять на ход событий. Мы помним его звонок Путину, за который на него накинулись очень многие, в том числе и лично Зеленский»,

    – напомнил аналитик. «Так что канцлер ФРГ сейчас прилагает значительные усилия для того, чтобы подыграть «и нашим и вашим». Шольц будет исполнять роль миротворца только до конца кампании. Впрочем, он практически не имеет шансов на победу. Если же его партия каким-то чудом попадет в будущую коалицию, он все равно не будет канцлером и не сможет играть главенствующую роль», – спрогнозировал аналитик.

    «Почти наверняка – с вероятностью 95% – главным итогом выборов для СДПГ станет отставка Шольца. Поэтому его задачи простираются дальше этой кампании. Он хочет воспользоваться выборами, набрать какие-то проценты, чтобы не уходить совершенно проигравшим. Поэтому его усилия направлены на то, чтобы остаться в политике в целом», – резюмировал Корнилов.

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