Эксперт объяснил стратегическое значение сирийского города Хама

Востоковед Семенов: Боевики в Сирии воспользовались административным вакуумом в ряде провинций

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ранее в Хаму беспрепятственно продвигались колонны боевиков и по некоторым сообщениям даже зашли в город, снимали и выкладывали видео. Затем появились сведения, что в Хаму стали заходить уже сирийские правительственные войска», – рассказал востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Судя по всему, ситуация такая: часть правительственных сил на подходе к Хаме разбежалась, как это произошло в Алеппо, и туда подъехали передовые группы боевиков. Затем же боевики получили информацию, что к городу подходят крупные правительственные силы, и покинули город», – отметил собеседник.

Тем не менее, по его словам, в ряде районов провинции Хама, например, в Суране, сохраняется присутствие боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая группировка). «В ряде районов Хамы и вообще Сирии был просто вакуум – брошенные территории, которые по тем или иным причинам не контролировались правительственными силами. Поэтому туда вошли боевики, и сейчас сохраняется шаткая ситуация», – добавил он.

«Хама – весьма важная провинция, кто контролирует эту территорию, получает выход на Хомс. Кто занимает и его, тот перерезает важнейшую линию коммуникации между столицей – Дамаском и стратегическим портом – Латакией. Поэтому сейчас правительственные войска закрепляются в Хаме», – пояснил эксперт.

«В Алеппо же правительственных войск практически не осталось, и там все контролируют как ХТШ, так и воспользовавшиеся ситуацией курды, которые тоже закрепляются в ряде районов города. Насчет Дамаска же, я общался с теми людьми, кто сейчас находится непосредственно в городе – в сирийской столице все спокойно, и даже выстрелов не было слышно. Хотя я знаю, что ряд СМИ сообщал о боях в центре», – резюмировал Семенов.

Ранее стало известно, что сирийские вооруженные силы предотвратили прорыв террористов в северной части провинции Хама, уничтожив десятки боевиков и взяв под контроль ключевые районы.

Террористическая активность на севере провинции Хама была успешно подавлена вооруженными силами Сирии. Как сообщает ТАСС, силы нацелены на укрепление обороны и использование огневой мощи и техники, чтобы противостоять террористическим организациям. Военное командование Сирии заявило, что удалось не только предотвратить прорыв, но и уничтожить десятки боевиков.

Сирийская армия смогла взять под контроль важные районы, такие как Калаат эль-Мадик и Маардас, где были уничтожены значительные силы террористов, в то время как оставшиеся боевики были вынуждены отступить.

Радиостанция Sham FM сообщает, что после захвата контроля над Маардасом сирийские военные проводят операции по прочесыванию местности.