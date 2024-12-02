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Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады
Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников
Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам*» и «Исламской партии Туркестана*» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.
Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.
По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам*», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра*», а также «Исламская партия Туркестана*» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.
Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ