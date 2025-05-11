Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Счета жителей Украины стали массово блокировать за нарушения правил мобилизации
Власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов, сообщают украинские СМИ.
«На Украине начали массово блокировать счета тех, кто нарушил мобилизационные правила и не оплатил штрафы», – говорится в сообщении.
По информации СМИ, по состоянию на 1 мая в Полтавской области вынесено около 1,5 тыс. постановлений о блокировке счетов для жителей, которых признали нарушителями порядка мобилизации, передает РИА «Новости».
Блокировка счетов проходит после того, как в отношении нарушителя вынесено постановление о взыскании штрафа, а сам штраф не оплачен в течение 15 дней. Дело передается в исполнительную службу, которая блокирует банковские счета и взыскивает двойной штраф. Если средств на счетах недостаточно, арестовывается имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.
В министерстве юстиции отметили, что взыскание проводится как в национальной, так и в иностранной валюте, включая средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность, включая женщин, по примеру израильской армии.