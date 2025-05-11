Tекст: Антон Антонов

«На Украине начали массово блокировать счета тех, кто нарушил мобилизационные правила и не оплатил штрафы», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, по состоянию на 1 мая в Полтавской области вынесено около 1,5 тыс. постановлений о блокировке счетов для жителей, которых признали нарушителями порядка мобилизации, передает РИА «Новости».

Блокировка счетов проходит после того, как в отношении нарушителя вынесено постановление о взыскании штрафа, а сам штраф не оплачен в течение 15 дней. Дело передается в исполнительную службу, которая блокирует банковские счета и взыскивает двойной штраф. Если средств на счетах недостаточно, арестовывается имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

В министерстве юстиции отметили, что взыскание проводится как в национальной, так и в иностранной валюте, включая средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность, включая женщин, по примеру израильской армии.