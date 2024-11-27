Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Голодняк, теперь лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, не смогут сняться с учета, как это было раньше, передает ТАСС. Вместо этого непригодность будет определяться решением военно-врачебной комиссии на конкретный период.

Адвокат отметила, что исключение из воинского учета для лиц, непригодных по состоянию здоровья, больше не предусмотрено. «Вы сохраняете статус военнообязанного», – подчеркнула она.

Прежде лица с тяжелыми заболеваниями, признанные негодными к службе, могли подавать заявления о снятии с учета. Теперь их категория годности может пересматриваться, и возможность снятия с учета ликвидируется.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич предложила привлечь к службе в ВСУ более 100 тыс. военных пенсионеров, способных держать оружие, чтобы усилить ряды вооруженных сил Украины. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.