Депутат Рады Констанкевич предложила мобилизовать военных пенсионеров

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, в тылу находится более 100 тыс. военных пенсионеров, которые уже находятся в годном возрасте и способны использовать оружие, однако они получают лишь пенсии от государства, передает ТАСС. Констанкевич подчеркнула, что примерно 40 тыс. из этой группы уже задействованы в боевых действиях.

Она также отметила необходимость мобилизации сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейских и работников других силовых структур. По мнению Констанкевич, в этих ведомствах еще остаются ресурсы для мобилизации, и ротация этих сотрудников может стать одним из наиболее реалистичных путей решения проблемы пополнения армейских рядов.

Ранее депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины из-за сложной ситуации с пополнением армии. Также сообщалось, что на Украине разработали новый формат контракта с ВСУ, который позволяет молодым людям от 18 лет добровольно поступать на службу с ограниченным сроком службы и материальным обеспечением. Кроме того, Белый дом выступил за увеличение численности украинских военнослужащих на передовой.