Tекст: Мария Иванова

Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Украине стоит перенять израильский опыт, где служат все граждане, включая женщин. Палиса рассказал, что необходимо продумать переходный период, чтобы граждане осознали обязательность службы.

По его мнению, понимание должно исходить не из конституции, а из более прагматичных соображений: «Как бы сейчас дико не звучало, нам нужно изучить опыт Израиля».

Палиса добавил, что отказ от службы может привести к ограничениям в доступе к государственным услугам или трудоустройству на госслужбу. В Израиле служба женщин равноправна с мужчинами и начинается с 18 лет.

Ранее командир ВСУ Шамиль Крутков заявил, что Украине придется начинать принудительную мобилизацию 18-летних юношей. Снижение возраста мобилизации было закреплено в законе, подписанном Зеленским весной 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с октября прошлого года на Украине обязали встать на воинский учет всех женщин-медиков и фармацевтов, что ограничило их возможности покинуть страну.

Украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола, что даже признали украинские чиновники, как заявили в российском МИД.