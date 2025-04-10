Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
В МИД объяснили, почему мобилизацию на Украине называют «могилизацией»
МИД: Мобилизацию на Украине прозвали «могилизацией» за жестокость
Украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за ее жестокости и произвола, что признали даже украинские чиновники, заявили в российском МИД.
В Telegram-канале ведомства указано, что опубликовано заявление, в котором описаны преступные действия киевского режима по насильственной мобилизации мужчин на Украине.
Жестокий процесс мобилизации получил название «могилизация» среди местных жителей – украинцев насильно забирают в армию, их ловят в общественных местах, включая магазины, концерты и даже церкви, не стесняясь применять силу и действуя группами против отдельных лиц.
Минобороны напомнило, что с 2022 года территориальные центры комплектования Украины объявили в розыск более полумиллиона мужчин. Были зафиксированы случаи смертей от рук сотрудников центров или в стенах военкоматов.
В докладе украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца были указаны массовые нарушения прав человека. Он признал масштабы коррупции и произвола, отметив применение силы, оружия и спецсредств, а также принуждение к подписанию документов и недопуск юристов.
Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ принуждают молодых украинцев заключать военные контракты, обещая, что их не отправят на передовую, однако они сразу же получают боевые задачи.
Сообщалось, что украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры и различные бонусы для привлечения их в ряды армии.
Помимо этого, на Украине также решили завлечь 18-летних в ВСУ при помощи заманчивых предложений, таких как подписка на Netflix на 185 лет.