Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня утром стало ясно, что украинские спецслужбы – СБУ – в сговоре с партией «Тиса», – заявил Кочиш. По его словам, лидер оппозиционной партии Петер Мадьяр «встал на сторону украинцев, а не венгров», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в истории Венгрии не было случаев, когда лидеры политической партии участвовали в операциях спецслужб другой страны.

Также политик отметил, что бывший начальник венгерского генштаба Ромулус Русин-Сенди, перешедший в «Тису», «представлял на военных встречах НАТО проукраинскую позицию» и заканчивал выступления нацистским лозунгом; позднее лидер «Тисы» выступил с обвинениями в адрес венгерского министра обороны, а украинские спецслужбы «начали клеветническую кампанию против Венгрии», заявил Кочиш.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии. МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности.