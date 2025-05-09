Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Венгрия выслала двух украинских шпионов
Сийярто: Венгрия высылает украинских шпионов, работавших под видом дипломатов
Власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов.
Два сотрудника посольства Украины были высланы из Венгрии за работу под дипломатическим прикрытием, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в видеообращении, что разведывательная деятельность сотрудников была выявлена и они были объявлены персонами нон грата.
«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием», – заявил Сийярто.
В октябре ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву.