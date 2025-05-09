Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

Tекст: Денис Тельманов

Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.



По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.