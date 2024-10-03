ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию

Tекст: Александра Юдина

По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.