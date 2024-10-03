Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.3 комментария
ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.
По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».
В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.
Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.
Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.
Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.
Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.