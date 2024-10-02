В ЛНР задержали украинку за шпионаж и корректировку ударов Киева

В Луганской народной республике сотрудники УФСБ задержали гражданку Украины, проживающую в городе Брянка. Как сообщает ТАСС, женщина подозревается в содействии Киеву в нанесении ракетных ударов по территории региона. По данным следствия, она собирала и передавала представителям украинских спецслужб информацию о расположении российских Вооруженных сил.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Согласно заявлению УФСБ, задержанная предоставляла сведения о военных объектах и технике, которую фиксировала в городе. По ее словам, она общалась с представителями украинских вооруженных сил, которые просили ее наблюдать за определенными объектами и сообщать, есть ли там военные. Женщина призналась, что иногда фотографировала проезжающую технику.

На оперативном видео, предоставленном УФСБ, задержанная заявила, что является гражданкой Украины и не собирается менять гражданство. «Я украинка и гражданка Украины – это у меня единственное гражданство. И менять я его не собираюсь», – сказала она. Эти слова подчеркивают ее приверженность украинскому гражданству, несмотря на обвинения в шпионаже в пользу Украины.

Ранее задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.







