ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, корректировавшую удары ВСУ по региону

ФСБ задержала в городе Рубежное ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары ВСУ по региону

Tекст: Константин Сергеев

«Пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, которая осуществляла сбор и передавала врагу сведения о ВС России. Она действовала инициативно, передавая противнику данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по российским войскам», – приводит ТАСС сообщение УФСБ по ЛНР.

В оперативном видео УФСБ по республике женщина сообщила, что во время СВО вместе с сожителем эвакуировалась из Рубежного в село Новоникольское. В паблике она написала, что видела передвижения военной техники российских войск, указала ее количество, расположение ПВО, приложила фото с запуска ракет.

По словам злоумышленницы, сделала она это из тех побуждений, «чтобы вернулась назад Украина».

Женщина задержана, против нее возбуждено дело о шпионаже.

В 2022 году сообщалось о задержании в ЛНР пособника СБУ, который передавал данные о расположении российских войск.