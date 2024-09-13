До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.5 комментариев
ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, корректировавшую удары ВСУ по региону
ФСБ задержала в городе Рубежное ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары ВСУ по региону
Гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике, задержали силовики, сообщили в УФСБ России по ЛНР.
«Пресекли противоправную деятельность гражданки Украины, которая осуществляла сбор и передавала врагу сведения о ВС России. Она действовала инициативно, передавая противнику данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по российским войскам», – приводит ТАСС сообщение УФСБ по ЛНР.
В оперативном видео УФСБ по республике женщина сообщила, что во время СВО вместе с сожителем эвакуировалась из Рубежного в село Новоникольское. В паблике она написала, что видела передвижения военной техники российских войск, указала ее количество, расположение ПВО, приложила фото с запуска ракет.
По словам злоумышленницы, сделала она это из тех побуждений, «чтобы вернулась назад Украина».
Женщина задержана, против нее возбуждено дело о шпионаже.
В 2022 году сообщалось о задержании в ЛНР пособника СБУ, который передавал данные о расположении российских войск.