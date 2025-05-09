На Украине арестовали двух бывших военных за шпионаж в пользу Венгрии

Суд на Украине арестовал двух экс-военных за шпионаж в пользу Венгрии

Tекст: Вера Басилая

По данным издания «Общественное», суд на Украине избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для двух бывших военных, подозреваемых в шпионаже в пользу Венгрии, передает ТАСС.

По данным СБУ, один из арестованных – 40-летний бывший военный из Береговского района – собирал разведданные о реакции местных жителей и военных на возможное появление в регионе миротворцев, в частности венгерских военных, а также о военных силах, транспорта и вооружении на Закарпатье.

Вторая подозреваемая ранее служила в Силах безопасности и обороны Украины и, по данным СБУ, информировала венгерскую сторону о наличии самолетов, вертолетов и системах защиты воинской части, где проходила службу, до увольнения в 2025 году.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рекомендовал относиться к заявлениям СБУ с осторожностью и отметил, что официальной информации о задержании агентов венгерских спецслужб Будапешт от Киева не получал. Он подчеркнул, что на Украине распространяется антивенгерская пропаганда.

Ранее власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионаже под видом дипломатов.