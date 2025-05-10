ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях

Tекст: Мария Иванова

В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, оставаясь на ранее занятых рубежах и позициях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Тем не менее ВСУ за это время четырежды попытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях. Они провели 22 атаки и одну разведка боем около Теткино в Курской области, Павловки и Будкок в Сумской области, Березников в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР), Липового, Редкодуба, Валентиновки, Дзержинска, Романовки, Новооленовки, Миролюбовки, Ульяновки, Елизаветовки, Троицкого, Алексеевки, Новоалександровки, Котляровки, Новосергеевки и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

В итоге по всей линии боевого соприкосновения противник совершил 2669 обстрелов позиций российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 с применением РСЗО. Также были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Всего было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, подытожили в оборонном ведомстве.

Как сообщалось утром 10 мая, группировка российских войск «Север» в День Победы не допустила прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской и Белгородской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути.