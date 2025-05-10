Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях
Несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, в частности, ими были предприняты четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, оставаясь на ранее занятых рубежах и позициях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Тем не менее ВСУ за это время четырежды попытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях. Они провели 22 атаки и одну разведка боем около Теткино в Курской области, Павловки и Будкок в Сумской области, Березников в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР), Липового, Редкодуба, Валентиновки, Дзержинска, Романовки, Новооленовки, Миролюбовки, Ульяновки, Елизаветовки, Троицкого, Алексеевки, Новоалександровки, Котляровки, Новосергеевки и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
В итоге по всей линии боевого соприкосновения противник совершил 2669 обстрелов позиций российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 с применением РСЗО. Также были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.
Всего было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, подытожили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось утром 10 мая, группировка российских войск «Север» в День Победы не допустила прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской и Белгородской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути.