Tекст: Антон Антонов

ВСУ хотели «на бронетехнике и в пешем порядке прорваться» на российскую территорию. «Вооруженные силы Российской Федерации зеркально отреагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и не допустили прорыва государственной границы», – сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях разведка выявила попытки ВСУ «просочиться на территорию Курской области из села Бессаловка», а также с помощью мостоукладчика перебросить бронемашины на направлении поселка Новый Путь.

В результате огневого поражения часть украинских военных была ликвидирована, часть «сбежала вглубь Сумской области», инженерная техника ВСУ уничтожена. В окрестностях Теткино штурмовые группы ВСУ «трижды пытались прорвать вглубь территории» России, но в результате вынуждены были отступить «в лесополосы вдоль государственной границы».

Также сообщается об активности ВСУ в районе населенного пункта Березники (Харьковская область) – штурмовая группа ВСУ направлялась к Белгородской области, но была уничтожена.

«С военной точки зрения действия оккупантов были бессмысленными. Командование ВСУ отправило очередную группу на верную смерть, рассчитывая, что штурмовикам удастся просочиться на окраины села Коновалово, сделать несколько фотографий и омрачить празднование Дня Победы нашим гражданам», – говорится в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили свыше 50 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути.