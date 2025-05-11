В Забайкалье завели уголовные дела после пожара на дачах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовные дела по фактам уничтожения и повреждения имущества, а также лесных насаждений были возбуждены в Забайкальском крае после возгорания дач, передает ТАСС. В прокуратуре сообщили, что проверки ведутся по статьям 168 и 261 УК РФ. На место происшествия выезжают сотрудники прокуратуры, в том числе прокурор Читинского района Булат Галсанов.

Как отмечается, прокуратура также контролирует расследование, оценивает исполнение требований пожарной безопасности и законодательства о чрезвычайных ситуациях со стороны должностных лиц. Для помощи пострадавшим в селе Смоленка начнет работу мобильная приемная.

Ранее был локализован лесной пожар, который охватил садовые товарищества «Автозаводец» и «Лесовод». По предварительным данным, возгорание началось с засоренного отходами участка, с которого огонь распространился на лес и дачные постройки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в Забайкальском крае. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.