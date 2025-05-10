NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

Tекст: Вера Басилая

США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

«Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.