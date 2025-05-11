Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из-за песни «Белые розы»

Tекст: Антон Антонов

Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит исковые требования Разина. Разин потребовал признать недействительным лицензионный договор между Аркадием Кудряшовым, представляющим интересы вдовы Юрия Шатунова Светланы, и компанией «Тумач Продакшн», заключенный в 2023 году. Согласно иску, договор позволил использовать песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает ТАСС.

Истец заявил, что Шатунова не обладала правами на эти произведения и не могла заключать лицензионные соглашения. По словам Разина, он является единственным оставшимся в живых автором песен «Ласкового мая». Продюсер намерен добиваться не только признания договора недействительным, но и привлечения ответчиков к уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе с Андреем Разиным за права на хиты покойного артиста. Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».