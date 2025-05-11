Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из-за песни «Белые розы»
Продюсер Андрей Разин требует аннулировать лицензионное соглашение на использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщил Арбитражный суд Москвы.
Арбитражный суд Москвы 12 мая рассмотрит исковые требования Разина. Разин потребовал признать недействительным лицензионный договор между Аркадием Кудряшовым, представляющим интересы вдовы Юрия Шатунова Светланы, и компанией «Тумач Продакшн», заключенный в 2023 году. Согласно иску, договор позволил использовать песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», передает ТАСС.
Истец заявил, что Шатунова не обладала правами на эти произведения и не могла заключать лицензионные соглашения. По словам Разина, он является единственным оставшимся в живых автором песен «Ласкового мая». Продюсер намерен добиваться не только признания договора недействительным, но и привлечения ответчиков к уголовной ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе с Андреем Разиным за права на хиты покойного артиста. Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».