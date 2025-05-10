Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции
Британский флот перехватил подлодку «Краснодар» у берегов Франции
Российская подводная лодка «Краснодар» была перехвачена военными Великобритании при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.
Инцидент произошел у берегов Франции, передает Газета.ру. По информации немецкого телеканала n-tv, российская подводная лодка «Краснодар» возвращалась из Средиземного моря в Россию и пересекала Ла-Манш.
За подлодкой с воздуха наблюдал британский военный вертолет. Затем корабль Королевского флота Британии HMS Tyne осуществил перехват российского судна у побережья Франции. На телеканале n-tv опубликовано видео наблюдения за проходящей субмариной.
Иных подробностей о происшествии не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский военно-морской флот Британии сопроводил российские военные корабли в проливе Ла-Манш. Королевские военно-воздушные силы Британии перехватили российские самолеты над Балтийским морем.