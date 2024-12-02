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Путин сравнил зарплаты ректоров российских вузов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными подчеркнул значимость зарплат ректоров вузов как стимула для молодежи в науке.
Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». «Зарплата – одна из важнейших составляющих для того, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку и в образование. Но это не главное, конечно», – подчеркнул глава государства, передает Ura.ru.
Присутствующие ученые поделились информацией о своих доходах: один из них сообщил, что его зарплата составляет 490 тыс. рублей, из которых 90 тыс. он направляет на помощь Донбассу. Другой ректор зарабатывает около 690 тыс. рублей ежемесячно.
В апреле Владимир Путин заявил, что новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году.
Ранее российский лидер поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.