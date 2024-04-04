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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    16 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 14:31 • Новости дня

    Путин назвал сроки перехода на новую систему оплаты труда бюджетников

    Путин: Новая система оплаты труда бюджетников будет введена в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году, сообщил глава государства Владимир Путин на съезде Федерации профсоюзов России.

    По словам Путина, сначала проект будет протестирован в отдельных регионах, затем практика распространится на всю страну, передает ТАСС.

    «Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», – сказал президент.

    Важно «добиться роста доходов этих квалифицированных, нужных стране специалистов» и «устранить разрывы в оплате труда в разных регионах», подчеркнул он.

    Ранее Путин поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.

    3 апреля 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим, об этом глава государства сказал на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    «Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком. И развитие пойдет там другими темпами, уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям.


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    3 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда
    Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с ректором Московского государственного университета (МГУ) Виктором Садовничим, который сегодня отмечает 85-летний юбилей.

    Президент вручил ректору букет цветов, а утром глава государства направил Садовничему поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения, передает ТАСС.

    Ранее Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда.

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    3 апреля 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов в новых регионах, в частности, к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. <…> Напомню, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития», – передает слова Путина официальный Telegram-канал «Кремль. Новости».

    Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора Чайки на 140 коек – самое современное в ДНР медучреждение в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья мощностью до 7000 родов в год. В состав нового перинатального центра входят 10 отделений, в том числе отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии как для взрослых, так и новорожденных, родовой блок с двумя операционными, отделение выхаживания новорожденных, клинико-диагностическая лаборатория. Центр укомплектован необходимой современной мебелью и передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием.

    Филиал Волгоградской Академии МВД России находится в Мариуполе, с 1 сентября к обучению в нем приступят около 600 человек (филиал рассчитан на 705 человек). Открытие будет иметь социальный эффект. Увеличится количество мест специального образования для жителей региона, позволит решать проблему формирования территориальных подразделений МВД из числа местных жителей.

    Также в Мариуполе строится комплекс многоквартирных домов по улице Гугеля. В жилой комплекс входят 10 домов общей площадью 65,1 тыс. кв. м, с комплексным благоустройством прилегающей территории. Общее количество квартир жилого квартала составляет порядка 600 шт.

    Окончание незавершенных строительством жилых домов осуществлялось с целью передачи в жилищный фонд города Мариуполя и последующего предоставления жилых помещений в качестве компенсации жителям города взамен жилья, утраченного в период боевых действий. Плановый срок завершения работ – сентябрь 2024 года.

    В ЛНР завершено строительство Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. В структуру специализированного зала тяжелой атлетики ГБУ ДО ЛНР «СШОР по тяжелой атлетике» входят 10 рабочих поверхностей (помостов). Одновременно возможно проводить тренировочную работу с 20 спортсменами. Так же обустроены раздевалки, душевые и санузлы отдельно для мужчин и женщин.

    После восстановительных работ школа получила обновленный специализированный зал тяжелой атлетики и возможность для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям, что будет способствовать сохранению здоровья подрастающего поколения, пропаганде массовых видов спорта, популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

    Ранее Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

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    3 апреля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин призвал эффективно использовать средства на восстановление новых регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый вложенный рубль из выделенных на восстановление Донбасса и Новороссии должен эффективно работать, заявил президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах.

    «Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии заслуживают такого отношения, поскольку проявили мужество и героизм, сохранили стремление к воссоединению с Россией.

    «Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ожидания людей были оправданы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о восстановлении более 10 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии.

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    3 апреля 2024, 16:32 • Новости дня
    Песков: Путин дал поручения в связи с паводками

    Песков: Путин получил доклады о ситуации с паводками

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС, а также губернаторов Алтайского края и Оренбургской области о ситуации с паводками, дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, передает ТАСС.

    Песков заверил, что Путин дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.

    Ранее стало известно, что уже 127 домов и 923 участка подтоплено в Алтайском крае.

    Напомним, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение.

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    4 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут производить больше товаров благодаря форсированному индустриальному развитию.

    «Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России», – передает ТАСС слова главы государства.

    «На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», – убежден президент.

    Ранее президент заявил о дефиците кадров в экономике России.

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    4 апреля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

    Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

    Tекст: Александра Юдина

    Основной целью заказчиков теракта в Крокус Сити Холле» было нанесение удара по единству России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

    Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

    Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

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    4 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперт: Открытие социальных и жилых объектов – это символ будущего для новых регионов

    Член ОП Малькевич: Открытие социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для России и лично для Путина

    Эксперт: Открытие социальных и жилых объектов – это символ будущего для новых регионов
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Личное участие президента в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах свидетельствует о важности данной работы для государства. За последнее время там было реализовано много важных проектов, которые невозможно было представить при Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее Путин принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах.

    «Строительство социальных и жилых объектов в новых регионах очень важно для нашего президента. Владимир Путин сам ставит задачи, контролирует их исполнение, а также лично участвует в церемонии открытия», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета.

    «Масштабное строительство в новых регионах является символом интенсивного возрождения исторических русских земель. После возвращения этих субъектов домой государство сосредоточило серьезное внимание на их восстановлении и создании комфортных условий для жизни местного населения», – акцентирует эксперт.

    «Строящаяся инфраструктура открывает перед регионами огромные возможности. Те объекты, которые Россия возводит сейчас, ранее там просто невозможно было представить, потому что Украина не уделяла внимания развитию данных территорий. Новые проекты – это символ уверенности в будущем, что жизненно необходимо каждому», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, реализация масштабных инфраструктурных проектов в условиях обстрелов ВСУ и непростой логистики вблизи линии фронта показывает всему миру, что мы свои планы выполним. Россия не отказывается от заявленных намерений, несмотря ни на какие сложности», – подчеркивает он.

    «Многие объекты, которые были открыты президентом, возводились практически на моих глазах. Особенно хочу отметить перинатальный центр в Донецке. Это современное медицинское учреждение. Также на церемонии запустили филиал Волгоградской Академии МВД России в Мариуполе и спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить и жилищное строительство. Например, сейчас бурно возводятся дома в Мариуполе. В Луганске впервые за долгое время создаются новые кварталы. Активно ремонтируются дороги. Ведется работа по восстановлению памятников и монументов в рамках возрождения исторической памяти», – резюмировал Малькевич.

    Накануне Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии ряда социальных и жилых объектов в новых регионах России. «Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России», – цитирует президента официальный сайт Кремля. Глава государства напомнил, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития.

    Среди открытых в среду объектов – Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Учреждение состоит из десяти отделений и рассчитано на 140 коек. В центре будут работать 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала, в нем смогут принимать до 7 тыс. родов ежегодно. Кроме того, в Луганске закончилось восстановление спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

    В Мариуполе ввели в эксплуатацию десять многоквартирных домов – это около 600 квартир общей площадью 65 тыс. кв. м. Также открыли филиал Волгоградской академии МВД. Ремонтно-восстановительные работы начались в мае 2023 года, на месте филиала находились разрушенные корпуса Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции.

    Теперь на 11 тыс. кв. м отстроено учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники. Учтены вопросы безопасности преподавателей и курсантов. С 1 сентября там начнут учебу около 400 человек. Открытие этого учебного заведения, по мнению Путина, является большим вкладом в расширение образовательных возможностей региона, в решение задач кадрового обеспечения территориальных подразделений МВД.

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    4 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков: Контакты Путина и Макрона пока не планируются

    Tекст: Ольга Никитина

    Контакты между лидерами России и Франции в настоящее время не планируются, однако Владимир Путин остается открыт для диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что у российского лидера идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией, передает ТАСС.

    Кроме того, подчеркнул Песков, Путин всегда открыт для диалога, направленного на решение сложных проблем мирового и регионального уровней.

    Напомним, Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов отмечал, что Запад готовится снять табу на отправку военных на Украину.

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    4 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на XII съезде ФНПР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг президент Владимир Путин намерен выступить на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент выступит на съезде ФНПР, также там выступит глава Федерации Михаил Шмаков, указал Песков, передает ТАСС.

    Также в четверг пройдет совещание президента с правительством на тему молодежной политики. С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

    По словам представителя Кремля, Путин комбинирует очные мероприятия и формат видеоконференцсвязи (ВКС).

    «Работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной», – отметил Песков. По его словам, этот формат позволяет проводить мероприятия оперативно.

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    4 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Путин отметил рекордно низкие значения безработицы
    Путин отметил рекордно низкие значения безработицы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Безработица в России сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%, это хорошая динамика, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что экономика страны будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что профсоюзы должны быть «первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики и социальной сферы».

    «И вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий. Нам не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук. У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит», – сказал Путин.

    Ранее Путин отмечал, что в России устойчивая экономика и финансовая система.

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    4 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Путин поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах

    Путин поручил поднять зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, в среду прибывший в московский Дом Союзов, назвал важным увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

    «В послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно», – приводит его слова ТАСС.

    «С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнем реализацию этого решения. Прошу обеспечить здесь общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль», – добавил глава государства, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

    О планах президента ранее сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он анонсировал «достаточно большое» выступление, с которого глава государства начнет публичную часть своего рабочего дня.

    Также на мероприятии в четверг ожидается выступление председателя ФНПР Михаила Шмакова. Съезд проходит три дня – 3–5 апреля.

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    4 апреля 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин заявил о дефиците кадров в экономике России

    Tекст: Вера Басилая

    России придется или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда, заявил президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    «С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы. У нас выбора большого нет – или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, в ближайшие годы должно идти форсированное индустриальное развитие России, должно увеличиваться количество российских товаров на внутреннем рынке.

    «В этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов – современных управленческих процессов, что в свою очередь должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов», – подчеркнул президент.


    Ранее Путин отметил рекордно низкие значения безработицы в России, она снизилась до 2,8%.

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    4 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин: МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы.

    «К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 тыс. рублей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов», – сказал он.

    Также Путин добавил, что зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме, ситуацию надо контролировать.

    «И, конечно, заработные платы на предприятиях любых форм собственности должны выплачиваться без задержек в полном объеме. Здесь ситуация должна контролироваться совместно: профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры», – отметил он.

    Президент заявил, что укрепление экономики России, расширение технологического потенциала должны конвертироваться в рост зарплат граждан.

    «Именно такую задачу мы ставим перед собой, и еще раз повторю – расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат. В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в ВВП страны должна уверенно расти», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что безработица в России сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%.

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    4 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин назвал одну из серьезных задач профсоюзов

    Путин: Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из задач профсоюзов является побуждение руководства предприятий к модернизации производства и внедрению технологий, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    «Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что принципиальность и открытость правительства, бизнеса и профсоюзов гарантирует принятие продуманных решений на благо страны.

    «Именно принципиальность сторон, открытость их позиции, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны, миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», – указал он.

    Ранее Путин заявил, что отрасли экономики нуждаются в цифровизации.

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