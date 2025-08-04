Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.