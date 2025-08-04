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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    4 августа 2025, 14:31 • Новости дня

    Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

    Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проблема значительных потерь воды при транспортировке, достигающих местами 60%, является одной из главных задач для решения в ДНР на фоне дефицита водоснабжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

    Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

    Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    1 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об унижении Украины Западом при попытке Киева вернуть часть суверенитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.

    «Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    1 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости долгосрочного мира между Россией и Украиной

    Путин: России необходим долгосрочный мир между Россией и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул: «Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир. На хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность одних стран, и, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить о европейской безопасности в целом», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

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    3 августа 2025, 00:34 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

    В поздравлении с Днем железнодорожника Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что праздник «объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог», обеспечивающая развитие России.

    Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожники демонстрировали «неизменное мужество и стойкость», приближая Победу «вместе со всей страной».

    «Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами», – сказал Путин, отметив, что сейчас железнодорожники обеспечивают снабжение Вооруженных сил России.

    Он подчеркнул, что стараниями железнодорожников «железные дороги России работают четко и слаженно» от западных границ России и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана.

    Путин отметил активное внедрение инноваций и цифровых решений в данной сфере, указал на рост «скорости, качества и удобства». Он отметил, что работа железных дорог зависит от действий «сотен тысяч людей».

    «Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу», – сказал он, отметив, что «на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда».

    Российские власти продолжат предпринимать меры, позволяющие железнодорожникам выполнять поставленные цели, сказал Путин. По его словам, железнодорожники вносят «свой весомый вклад в развитие страны», являются «частью большой команды созидателей и защитников России». Он пожелал им «успехов и новых, больших свершений».

    Напомним, в России 3 августа, в первое воскресенье месяца, отмечают День железнодорожника.

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    1 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    В ДНР решили построить дополнительную ветку водовода Дон – Донбасс

    Вице-премьер Хуснуллин сообщил о строительстве ветки водовода для канала в Донбасс

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс на фоне сокращения подачи воды в Донецке и Макеевке, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    Планы по строительству дополнительной нитки водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс анонсировал вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

    Он рассказал, что с Минстроем, Фондом развития территорий и региональными властями обсуждены меры для стабилизации водоснабжения в ДНР.

    По словам Хуснуллина, сейчас реализуются краткосрочные и среднесрочные решения, включая переброску воды и минимизацию потерь в сетях. Ключевой задачей остается обеспечение экономии ресурсов и снижение утечек. Вице-премьер подчеркнул необходимость оперативного обеспечения жителей питьевой водой с помощью водовозных машин и емкостей.

    Хуснуллин отметил, что накоплен положительный опыт ликвидации подобных проблем в Крыму, выразив уверенность в преодолении текущего кризиса в ДНР.

    18 июля в регионе был сокращен график подачи воды: крупнейшие города Донецк и Макеевка получают воду раз в три дня. Ситуация осложняется обстрелами со стороны ВСУ, ведущими к перебоям даже по ограниченному графику.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    Донецкие инженеры ранее предложили использовать шахтные воды для водоснабжения региона.

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    2 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни на фоне истекающего десятидневного срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трампа спросили, планирует ли он поговорить с Путиным до истечения десятидневного ультиматума, передает РИА «Новости».

    «Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отверг ультиматумы Трампа. Он заявил, что итогом переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Ранее Трамп заявлял, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул России.

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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    1 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин высоко оценил готовность Камчатки к землетрясениям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку готовности Камчатского края к землетрясениям.

    Глава государства отметил, что еще много лет назад власти активно занимались укреплением зданий, сооружений и коммуникаций в регионе из-за высокой сейсмической активности, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что в регионе давно ведутся работы по усилению объектов для обеспечения безопасности местных жителей. «Мне совсем недавно губернатор [Камчатского края Владимир Солодов] докладывал о ситуации на Камчатке. Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», – подчеркнул он.

    По словам президента, благодаря этим мерам удалось избежать жертв и серьезных разрушений после недавнего землетрясения. Путин выразил надежду, что проведенная работа действительно сыграла важную роль для безопасности региона.

    Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    В течение последних суток жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки, причем сила отдельных афтершоков достигала 6,7 по магнитуде.

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    2 августа 2025, 09:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готовится принять верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, который проведет переговоры с Владимиром Путиным 6 августа, уделив особое внимание развитию двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

    Переговоры президента России Владимира Путина с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, состоятся 6 августа в Москве, передает ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие отношений между Россией и Малайзией, а также важные международные и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Султан Ибрагим прибудет в Россию с государственным визитом с 5 по 10 августа. Ожидается, что в ходе визита стороны рассмотрят широкий круг тем двустороннего сотрудничества. Визит султана проходит на фоне активизации контактов между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал демонстрацию истребителя Су-57Э на авиационной выставке в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.

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    3 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли, включая планы создания первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника заявил, что в России реализуются «масштабные, знаковые проекты» железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о расширении БАМа и Транссиба. Кроме того, модернизация охватила и другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, например, на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.

    «В планах – прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах; создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей», – сообщил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент России выразил уверенность, что перечисленные проекты окажутся востребованными как со стороны экономики страны, так и со стороны ее граждан. Благодаря им Россия сможет укрепить статус «важнейшего логистического звена всего евразийского континента», сказал он.

    Кроме того, по словам Путин, эти проекты, откроют «новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор».

    Напомним, в России отмечают День железнодорожника. Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

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    3 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Мирный житель Горловки пострадал в результате атаки украинского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Никитовском районе Горловки после сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона пострадал мужчина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Мирный житель Горловки пострадал сегодня в результате киевской агрессии», – сообщил Пушилин в Telegram.

    Пострадал мужчина 1962 года рождения. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. В результате атаки также повреждено жилое домостроение. Зафиксированы десять вооруженных атак со стороны вооруженных сил Украины. При атаках использовались ударные беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Никитовском районе Горловки женщину 1963 года рождения ранил взрывоопасный предмет, который был сброшен с украинского беспилотника на мотоцикл.

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      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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