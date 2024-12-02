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Американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена
Суд в Делавэре заявил о планах прекратить обвинения в хранении оружия в адрес Хантера Байдена
Судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия, ссылаясь на помилование его отцом Джо Байденом.
Суд в штате Делавэр заявил о намерении прекратить дело против Хантера Байдена, который обвиняется в нарушении закона по хранению оружия, сообщает РИА «Новости». Дело касается эпизода 2018 года, когда Байден-младший владел пистолетом «Кольт», зная о своем употреблении запрещенных препаратов. Согласно закону, это правонарушение может грозить до десяти лет тюрьмы.
В решении суда указано, что правительство должно сообщить до 3 декабря 2024 года, возражает ли оно против прекращения дела путем отклонения обвинения, как предлагает защита. Хантер Байден является первым в истории ребенком действующего президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. Ему также вменяется неуплата налогов на сумму более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.
Ранее Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ссылаясь на несправедливость судебного преследования. После этого его обвинили в злоупотреблении правосудием. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию.»