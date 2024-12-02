NBC: Байден помилует сына Хантера по двум уголовным делам

Байден намерен помиловать сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов

Tекст: Максим Попов

Президент США Джо Байден после долгих размышлений решил объявить о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов вечером в воскресенье, передает ТАСС.

По словам американского лидера, обвинения против Хантера являются политически мотивированными. Они направлены на то, чтобы оказать давление на него самого.

«На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – подчеркнул Байден, чье заявление обнародовал Белый дом.

Президент отметил, что решение о помиловании своего сына он принял на выходных. «Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу», – сказал он.

По словам Байдена, его решение продиктовано не только семейными мотивами, но и его убеждением в том, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия.

До этого адвокаты Хантера выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они заявили, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.



Напомним, Байдену младшему предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.