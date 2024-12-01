Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

Tекст: Денис Тельманов

Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.



Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

