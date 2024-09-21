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Экс-адвокат Трампа заявил о честности суда над Хантером Байденом
Бывший адвокат Такопина заявил об отсутствии влияния Байдена на министерство юстиции
Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек.
Такопина, прокомментировал ситуацию вокруг судебного разбирательства над Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, сообщает «РИА Новости». Юрист подчеркнул, что данный процесс демонстрирует отсутствие какого-либо влияния президента на действия министерства юстиции. По его мнению, если бы Байден действительно контролировал министерство, он бы не допустил привлечения своего сына к ответственности.
Адвокат отметил, что расследование в отношении Хантера Байдена велось активно и, в конечном итоге, тот признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям. Бывший адвокат также заявил, что никаких поблажек со стороны отца не было, и ситуация опровергает предположения о вмешательстве президента в работу министерства юстиции. Такопина назвал подобные утверждения «почти смехотворными».
Он выразил уверенность в честности судебного процесса, подчеркнув, что, по крайней мере, в этом аспекте, суд был справедливым. Вынесение вердикта по делу о неуплате налогов намечено на 16 декабря, а приговор по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия – на 4 декабря.
Напомним, Хантер Байден решил признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов.