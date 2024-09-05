Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.20 комментариев
Сын Байдена решил признать вину в неуплате налогов
NBC: Сын Байдена Хантер решил признать вину в неуплате 1,4 млн долларов налогов
Сын американского лидера Джо Байдена Хантер планирует признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов, рассмотрение которого началось в четверг в федеральном суде центрального округа Калифорнии.
Об этом со ссылкой на адвоката Хантера Байдена сообщила телекомпания NBC, передает ТАСС.
По ее информации, перед слушаниями состоялась встреча защитников обвиняемого и представителей прокуратуры. На какие условия согласился Хантер Байден в рамках возможной сделки с правосудием и примет ли суд это соглашение, не сообщается.
В январе Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов.