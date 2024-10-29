Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов президента США

Дональд Трамп заявил о наличии «маленького секрета», который поможет ему управлять страной

Tекст: Максим Попов

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Джонсон в свою очередь подтвердил американским СМИ существование некоего секрета и отметил, что не собирается его раскрывать. Он также провел параллели с демократами, утверждая, что их секреты, такие как информация о здоровье Джо Байдена и ноутбук Хантера Байдена, оставались без внимания.

Источники, близкие к Трампу, сообщили, что «маленький секрет» может не иметь большого значения. Они предположили, что речь идет о телемитингах с республиканцами Конгресса США, в которых Трамп активно участвует.

До этого стало известно, что Трамп привлек значительную часть средств на свою предвыборную кампанию от миллиардеров, в то время как Камала Харрис собрала лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.

27 октября Трамп заявил, что если Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать на Украину.

Двумя днями ранее Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира из-за открытия границ для мигрантов.