Дональд Трамп заявил о свалке США из-за миграционной политики демократов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в своем выступлении в Темпе, штат Аризона, обвинил действующую администрацию в том, что из-за их миграционной политики Соединенные Штаты стали «свалкой для мира».

Он подчеркнул, что вице-президент Камала Харрис открыла границы страны для мигрантов из тюрем и психиатрических лечебниц.



Трамп также пообещал, что в случае его победы на выборах 5 ноября он объявит этот день «днем освобождения Америки». Он настаивает на необходимости ужесточения контроля на границе с Мексикой, критикуя текущую миграционную политику как основную причину роста незаконной иммиграции.

Нелегальная иммиграция стала ключевой темой в президентской гонке. Оба кандидата предлагают свои решения для контроля границы. Трамп фокусируется на ужесточении мер, в то время как Камала Харрис, представляющая демократов, настаивает на комплексном подходе к решению проблемы иммиграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое преимущество над Дональдом Трампом, кандидаты идут вровень, но фаворитом считают именно Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию в США глупой и выразил поддержку Дональду Трампу, отметив, что смена лидера может привести к переменам.

Сам Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией.