Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

Эксперт: Интервью Харрис телеканалу Fox News оказалось провальным

Американист Дробницкий: Харрис нечего предложить американцам, кроме оголтелой критики Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса неопределившихся граждан. И на этом фоне решение об интервью Fox News выглядит логичным. Телеканал известен скептическим отношением к демократам. Соответственно, велика вероятность того, что его аудитория попросту не уделяет внимания ресурсам, на которых Харрис отчаянно поддерживают», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Судя по всему, стояла задача достучаться до определенной группы американцев. Демократы хотели показать, что они не боятся выступлений на тех площадках, где их воспринимают с некоторой долей сомнения. По идее, это должно было внушить неопределившимся избирателям уважение к партии и ее кандидату», – отмечает он.

«Однако Камала Харрис сама по себе не годится для реализации подобного плана. Она не умеет отвечать на сложные и неудобные вопросы. Было видно, как демократ пытается «съехать» с тем, которые предлагал интервьюер. Любую обозначенную проблему она сводила к простым лозунгам, которые озвучивает на каждом публичном выступлении», – акцентирует собеседник.

«Харрис говорила по методичке, и это было заметно. При этом тезисы, высказанные ею на Fox News, порой противоречили сами себе. С одной стороны, она рассказала, что все самое лучшее в политике Джо Байдена было инициировано ее силами. С другой – во всеуслышание заявила, что не станет продолжать курс своего предшественника», – считает эксперт.

«На самом деле, изменить политический процесс кардинальным образом у нее не выйдет. Демократы сделали ставку на Харрис как раз для того, чтобы все осталось по-прежнему. Партии нужно одно единственное обновление – формальная замена лица, сидящего во главе государства. Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», – полагает он.

«Таким образом, демократам попросту нечего предложить людям. Единственное, что в их риторике более-менее работает, – это постоянные обвинения Дональда Трампа в его непрофессионализме. Какой-то части избирателей эти выкрики действительно нравятся. Но в целом, кроме критики своего оппонента, у Харрис больше ничего нет», – рассуждает собеседник.

«Однако ее рейтинги после интервью, скорее всего, подрастут. Издания, симпатизирующие демократам, «дорисуют» ей необходимые проценты, закрыв глаза на то, что в реальности ситуация не изменится. Избиратели давно определились, кто за кого будет голосовать. Американское общество расколото, и это – главная проблема для любой будущей власти США», – заключил Дробницкий.

Ранее Камала Харрис дала интервью телеканалу Fox News. В нем она заявила об отсутствии намерений продолжать курс Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. Кандидат от Демократической партии подчеркнула, что ее лидерство будет основано на собственном жизненном и профессиональном опыте.

Она также указала, что, в отличие от Байдена, большая часть ее карьеры прошла вне Вашингтона. Харрис считает, что представляет новое поколение политиков, что предоставляет ей качественно иную точку зрения на президентство. При этом в предвыборном штабе Дональда Трампа интервью демократа назвали катастрофой.

Так, пресс-секретарь команды республиканцев Кэролайн Ливитт заявила, что кандидат от Демпартии проявила себя в качестве человека, неспособного справляться с давлением. Она отметила, что Харрис часто демонстрировала раздраженность. При этом политик не дала четких ответов ни на один вопрос интервьюера. В штабе также указали, что вся кампания оппонентов строится на лжи о Дональде Трампе.

Ранее американские СМИ писали, что в преддверии выборов между командами Джо Байдена и Камалы Харрис возникли разногласия. По данным портала Axios, президент перестал участвовать в агитационных мероприятиях кандидата от Демпартии не только по состоянию здоровья, но и в связи с низкими рейтингами.