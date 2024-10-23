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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    3 комментария
    23 октября 2024, 21:48 • Новости дня

    Лукашенко назвал выборы в США глупыми и поддержал Трампа как кандидата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию в США глупой и выразил поддержку Дональду Трампу, отметив, что смена лидера может привести к переменам.

    Белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на «России-1» заявил, что считает предстоящие выборы в США «ужасными и глупыми», и отметил, что не понимает их критерии, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что если бы такие выборы проводились в Белоруссии или России, то ни один из кандидатов не был бы избран.

    Лукашенко также отметил, что поддерживает Дональда Трампа как кандидата в президенты США. Он объяснил свою позицию тем, что новый человек может принести что-то новое, и подчеркнул, что его поддержка не связана с симпатией к Трампу или его программе. «Придет новый человек – что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить», – сказал Лукашенко.

    Он также выразил сомнение в эффективности затрат избирательных штабов, отметив, что на кампанию было потрачено миллиарды долларов, и выразил недоумение, почему никто не контролирует кандидатов. Тем не менее Лукашенко признал, что Трампа сложно контролировать, что делает его необычным кандидатом.

    Ранее экс-президент США Барак Обама призвал чернокожих мужчин активнее поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис, выражая обеспокоенность недостаточным энтузиазмом в этом демографическом сегменте, особенно в ключевых штатах. Также сообщалось, что он решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США. Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 02:18 • Новости дня
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    @ Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «закрыть» кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил действующий глава американского государства Джо Байден.

    Во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир Байден заявил: «Нам нужно закрыть его», – передает РИА «Новости».

    Байден считает, что Трампа нужно «в политическом отношении посадить под замок». «Я знаю, это звучит невероятно. Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок», – приводит его слова ТАСС.

    Байден утверждает, что «на кону» стоит американская демократия. Как заявил Байден, Трамп якобы полагает, что по «постановлению Верховного суда об иммунитете» имеет право «фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против Трампа по ряду уголовных дел выдвинуто 91 обвинение. Наиболее серьезные статьи могут повлечь наказание в виде 20 лет лишения свободы. Политику по совокупности обвинений грозит более 700 лет заключения. Трамп заявлял, что эти обвинения представляют собой попытку демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.

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    23 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

    ЦИК Белоруссии назначил выборы президента на 26 января 2025 года

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выборы президента Белоруссии намечены на 26 января 2025 года, Центральная избирательная комиссия республики заявила о готовности к началу избирательной кампании, подчеркнув важность укрепления народовластия в стране.

    Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение было принято депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Центральная избирательная комиссия подтвердила готовность к началу избирательной кампании.

    Председатель ЦИК Игорь Карпенко на заседании заявил, что проведение выборов станет завершением формирования всех институтов власти в соответствии с обновленным конституционным законодательством. Он подчеркнул, что это событие способствует укреплению народовластия в стране. ЦИК уверяет, что организация процесса пройдет на высоком уровне.

    Решение о дате выборов и готовности ЦИК к началу кампании было опубликовано в Telegram-канале ЦИК Белоруссии и подтверждено на заседании Палаты представителей. Карпенко отметил значимость предстоящих выборов для политической системы республики.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а также заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.

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    22 октября 2024, 06:42 • Новости дня
    В договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии

    Грызлов сообщил о включении положений о ядерном оружии в договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности

    В договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии
    @ Посольство России в Беларуси/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал о пунктах готовящегося договора России и Белоруссии о гарантиях безопасности, касающихся порядка действий при угрозе суверенитету и размещения ядерного оружия.

    «Он предусматривает в том числе порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», – сказал Грызлов.

    В документе также учтены положения о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии для военного сдерживания агрессии и предотвращения провокаций на западных границах Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Грызлов отметил, что договор подчеркивает оборонный характер взаимодействия и соответствует уставу ООН и международному праву. По его словам, договор не направлен против других государств и имеет исключительно оборонную природу.

    Активно ведется работа с белорусскими союзниками по завершению текста договора и новой концепции безопасности Союзного государства. Дипломат пояснил, что концепция предлагает оценку изменений в геополитической ситуации и роли Союзного государства. Обновление концепции обусловлено глобальной и региональной нестабильностью и усилиями стратегических противников нанести ущерб России и Белоруссии.

    Грызлов подчеркнул, что окончательные формулировки документов обсуждаются компетентными органами, однако обе стороны имеют общее видение. Ожидается, что подписание состоится до конца года на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков говорил, что договор подпишут в декабре 2024 года.

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    23 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии в 2025 году

    Александр Лукашенко объявил о планах баллотироваться на выборах президента в 2025 году

    Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии в 2025 году
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2025 года, ответив утвердительно на вопрос в интервью Ольге Скабеевой.

    Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил свое намерение участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в январе 2025 года, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано в интервью с Ольгой Скабеевой, ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». На вопрос о своем участии в выборах Лукашенко ответил: «Да, Оля, пойду», что стало официальным подтверждением его намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

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    23 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет

    Лукашенко: Запад и Россия не позволят Зеленскому разработать ядерное оружие на Украине

    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Лукашенко отверг угрозы президента Украины Владимира Зеленского о возможности разработки ядерного оружия. Как передает «Sputnik Беларусь», Лукашенко подчеркнул, что Запад и Россия не допустят такой ситуации. По его словам, «больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта» и не хотят его допустить.

    Кроме того, Лукашенко отметил, что американцы, возможно, надеются отсидеться за океаном, но без поддержки Европы им будет сложно вести даже ядерную войну. Европа, по его мнению, категорически против использования ядерного оружия, и это сказывается на позициях западных стран.

    Лукашенко также подчеркнул, что если Украина попытается совершить атаку с помощью «грязной бомбы». «Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», – заявил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    21 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    Трамп поработал в роли повара и встал на раздачу в «Макдональдсе»

    CNN: Трамп поработал в роли повара и встал на раздачу в «Макдональдсе»

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетил один из ресторанов «Макдональдс» в Пенсильвании, где надел фартук и приготовил несколько порций картошки фри, раздав их через окно обслуживания, сообщил канал CNN.

    Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел необычную акцию в Пенсильвании, где зашел в ресторан сети «Макдональдс». Он примерил фартук и принялся жарить картофель фри, который затем раздавал посетителям через окно обслуживания. Трамп объявил, что блюда за его счет и пошутил: «Я ищу работу», передает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

    После того как Трамп приготовил и раздал несколько порций фастфуда, он провел импровизированную пресс-конференцию через окно обслуживания автомобилей. В ходе общения с журналистами он пообещал одному из них мороженое и с юмором заметил, что подарит цветы Камале Харрис на ее 60-летие. На вопрос о минимальной зарплате для работников «Макдональдс» Трамп ответил, что они «много работают и заслуживают уважения».

    Трамп также отметил, что одна из сотрудниц ресторана скупилась на порции, раздавая картошку фри. По его словам, она выдала одну порцию на 30 репортеров, что свидетельствует о ее бережливости и дисциплине. «Вот такие люди вам нужны», – заявил Трамп.

    Харрис рассказала, что во время учебы в колледже стояла на кассе и готовила картофель фри в «Макдональдсе». Трамп усомнился в том, что она действительно работала в «Макдональдсе» и уставала за процессом приготовления фастфуда.

    Между тем, штаб Трампа заподозрил Харрис в недостаточной выносливости.

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    23 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия достанет опасное оружие при вводе войск НАТО на Украину

    Лукашенко предупредил о применении Россией опасного оружия при вводе войск НАТО на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в случае ввода войск НАТО на Украину Россия может применить свое самое опасное оружие. По его словам, это будет означать начало другой войны, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

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    23 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Минобороны России допустило применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии

    Адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске.

    Российская политика в области ядерного сдерживания была адаптирована к текущим военно-политическим реалиям, сообщает ТАСС. Белоусов заявил, что изменения в международной обстановке потребовали уточнения основ государственной политики ядерного сдерживания. В частности, теперь предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии, являющейся участником Союзного государства.

    По словам Белоусова, усиливающееся вовлечение западных стран в конфликт на Украине создает глобальные угрозы, и стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. «Мы не можем не реагировать на эти угрозы», – подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    В то же время министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что генеральные штабы вооруженных сил Белоруссии и России начали подготовку к учениям «Запад-2025». Это учение станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и будет способствовать совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Союзного государства, отметил Хренин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где обсудил вопросы безопасности с белорусскими коллегами. Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии, что стало важным аспектом обсуждений на сегодняшних переговорах.

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    23 октября 2024, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко заявил о стремлении Украины к ядерному конфликту с Россией
    Лукашенко заявил о стремлении Украины к ядерному конфликту с Россией
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

    Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» отметил, что уверенность в этом «превышает 300 процентов». «То, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта [с Россией]... больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», – подчеркнул белорусский лидер, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    23 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Белоусов прибыл на коллегию военных ведомств в Минск

    Белоусов прибыл в Минск для участия в коллегии военных ведомств России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Минск, чтобы принять участие в заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает ТАСС. В российском Министерстве обороны пояснили, что главной темой обсуждения станет формирование единого оборонного пространства и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия и Россия завершили сосредоточение сил и средств ракетных войск, белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ, а белорусские военные потренировались в России сбивать из зенитно-ракетных комплексов цели на ходу.

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    23 октября 2024, 21:30 • Новости дня
    Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России

    Лукашенко: Вбросы о войсках КНДР на стороне России могут использовать для ввода войск НАТО на Украину

    Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вбросы о войсках КНДР на стороне России могут использовать для ввода войск НАТО на Украину, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, своим мнением он поделился в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани.

    «Честно вам скажу, мы в курсе дела, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Поэтому они уж слишком серьезно «спрятаны» там, эти корейцы, хотя, если бы они были, они должны были бы воевать, а не прятаться», – приводит слова Лукашенко «Белта».

    Он также отметил, что насторожен информацией о беспокойстве главы Пентагона Ллойда Остина этой темой. «Меня это настораживает тем, что не хотят ли они там со своей стороны каких-нибудь не корейцев, так поляков или французов подбросить нам с той стороны – от Володи Зеленского. Поэтому к этим разговорам надо очень серьезно относиться и следить за этим. Я об этом своему брату (президенту России Владимиру Путину) скажу обязательно. Мы обсудим. Хоть на ногах, но обсудим эту проблему. А в ближайшее время встретимся, посмотрим», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не очень верит в то, что россиянам нужны на фронте корейцы. При этом Лукашенко напомнил, что на Украине уже давно воюют наемники из государств НАТО, и это люди, которые финансируются фактически правительствами соответствующих стран.

    Ранее Wall Street Journal заявила, что КНДР якобы направила около 1500 военнослужащих спецназа на обучение в Россию. Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Южная Корея и Украина заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Между тем представитель КНДР при ООН опроверг обвинения в отправке солдат в Россию.

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    23 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте, но при этом остается убежден в своей правоте.

    Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани отметил, что в конфликте случаются разные ситуации,кто-то обороняется, кто-то наступает, в результате обе стороны несут потери. «Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение Рoссии, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил»? – передает ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью британскому журналисту Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Лукашенко считает, что на предложение Путина Запад должен был дать ответ, а промолчав они показали свое отношение к инициативам России. «И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», – пояснил глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

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