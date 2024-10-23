Лукашенко назвал выборы в США глупыми и поддержал Трампа как кандидата

Tекст: Валерия Городецкая

Белорусский лидер в интервью для программы «60 минут» на «России-1» заявил, что считает предстоящие выборы в США «ужасными и глупыми», и отметил, что не понимает их критерии, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что если бы такие выборы проводились в Белоруссии или России, то ни один из кандидатов не был бы избран.

Лукашенко также отметил, что поддерживает Дональда Трампа как кандидата в президенты США. Он объяснил свою позицию тем, что новый человек может принести что-то новое, и подчеркнул, что его поддержка не связана с симпатией к Трампу или его программе. «Придет новый человек – что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить», – сказал Лукашенко.

Он также выразил сомнение в эффективности затрат избирательных штабов, отметив, что на кампанию было потрачено миллиарды долларов, и выразил недоумение, почему никто не контролирует кандидатов. Тем не менее Лукашенко признал, что Трампа сложно контролировать, что делает его необычным кандидатом.

Ранее экс-президент США Барак Обама призвал чернокожих мужчин активнее поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис, выражая обеспокоенность недостаточным энтузиазмом в этом демографическом сегменте, особенно в ключевых штатах. Также сообщалось, что он решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США. Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США.