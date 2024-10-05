Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Гадалка из США предсказала победу Трампа на выборах
Гадалка из Брайтон-Бич Анна предсказала победу Трампа на выборах в США
Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США и заявила, что многие будут недовольны проигрышем представителя демократов Камалы Харрис.
По ее словам, она сделала это предсказание в своем кабинете, расположенном на Брайтон-Бич-авеню, когда журналист спросил о том, кто победит на выборах, передает РИА «Новости».
«Дональд Трамп», – уверенно заявила она.
Анна добавила, что использовала в гадании карты, которые показали ей, что страной будет руководить мужчина.
При этом гадалка добавила, что много людей будут недовольны тем, что «женщина проиграла».
Ранее опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть Трампа.