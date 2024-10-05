Гадалка из США предсказала победу Трампа на выборах

Гадалка из Брайтон-Бич Анна предсказала победу Трампа на выборах в США

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, она сделала это предсказание в своем кабинете, расположенном на Брайтон-Бич-авеню, когда журналист спросил о том, кто победит на выборах, передает РИА «Новости».

«Дональд Трамп», – уверенно заявила она.

Анна добавила, что использовала в гадании карты, которые показали ей, что страной будет руководить мужчина.

При этом гадалка добавила, что много людей будут недовольны тем, что «женщина проиграла».

Ранее опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть Трампа.