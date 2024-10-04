Независимые избиратели в США склоняются в сторону Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

Жителей колеблющихся штатов, не поддерживающих Трампа и его соперницу от демократов Камалу Харрис, спросили о том, кого бы они выбрали, более половины из них (53%) назвали республиканского кандидата, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

При этом лишь 35% сделали выбор в пользу Харрис. 15% респондентов не стали отвечать на вопрос. Вместе с тем Харрис удерживает лидерство среди вероятных избирателей, 48% опрошенных высказались за нее, за Трампа – 44%.

Опрос проводили 25–30 сентября среди 1312 вероятных избирателей от 18 лет и старше в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании и Висконсине. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

Ранее Трамп заявил, что президентские выборы в стране в случае его проигрыша могут стать последними в истории Соединенных Штатов.