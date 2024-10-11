Обама отругал чернокожих мужчин за плохую поддержку Харрис

Politico: Обама раскритиковал темнокожих мужчин за слабую поддержку Харрис перед выборами в США

Барак Обама призвал чернокожих мужчин увеличить поддержку Камалы Харрис, передает Politico. Бывший президент сделал незапланированную остановку в предвыборном штабе в Питтсбурге, выражая обеспокоенность снижением поддержки Харрис среди чернокожих мужчин – традиционно надежного электората для демократов. Обама обратился напрямую к чернокожим мужчинам: «Вы не хотите видеть женщину на посту президента и придумываете всевозможные причины и отговорки, и у меня проблемы с этим».

Обама подчеркнул, что снижение энтузиазма особенно заметно среди чернокожих мужчин, которые могут сыграть ключевую роль для Харрис в борьбе с Дональдом Трампом, особенно в Пенсильвании. Он отметил, что уровень активности и явки в чернокожих сообществах не такой, каким он был во времена его собственного избрания.

На фоне своего турне по ключевым штатам Обама продолжает поддерживать Харрис. Он отметил, что Трамп извлек выгоду из экономических мер, введенных во время его президентства, и контрастировал это с квалификацией Харрис, подчеркнув, что она готова занять должность. Чернокожие мужчины выражали недовольство кампанией Харрис, заявляя, что усилия демократов кажутся неубедительными.

Также демократы усилили свои усилия по взаимодействию с чернокожими мужчинами в Мичигане и Висконсине. Города Детройт, Милуоки и Филадельфия с большими чернокожими населениями могут стать решающими для исхода выборов, которые состоятся через три недели. Ранее Трамп, выступая в Детройте, предупредил: «Наша страна будет как Детройт», если Харрис станет президентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отказался от повторных дебатов с Камалой Харрис в рамках президентской кампании в США. Тем временем команда Камалы Харрис выражает желание, чтобы Джо Байден дольше оставался за границей, чтобы не мешать ее предвыборной кампании. В избирательную кампанию Дональда Трампа включился Илон Маск, который готовится получить высокий пост в администрации Трампа, обещая вместе с ним отправить американцев на Марс и предотвратить возможное уничтожение США.