Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.5 комментариев
CNN сообщила о желании команды Харрис уменьшить присутствие Байдена
CNN: Сотрудники команды Харрис надеются, что Байден останется за рубежом для поддержки кампании
Команда Камалы Харрис выражает желание, чтобы Джо Байден дольше оставался за границей, чтобы не мешать ее предвыборной кампании, сообщает CNN.
По данным телеканала CNN, ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис выразили желание, чтобы президент Джо Байден дольше оставался за рубежом. Это связано с тем, что его присутствие, по их мнению, может мешать предвыборной кампании Харрис, передает ТАСС. Байден отправится в Анголу и Германию, и его визит продлится с 10 по 15 октября.
Один из источников телеканала сообщил: «Никто из команды вице-президента Харрис не опечален тем, что Байден проведет целую неделю за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени». Это связано с тем, что советники Харрис стремятся показать отличия ее политической программы от курса Байдена. Однако, будучи его вице-президентом, она вынуждена продолжать поддерживать текущую политику.
Также сообщается, что Байден продолжает привлекать к себе внимание, что нежелательно для команды Харрис. Например, его неожиданное появление в зале для пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис; их уведомили о его участии за несколько минут до начала мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден порекомендовал Израилю искать альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана, не смог договорить предложение с угрозой Ирану и поручил американским военным защитить Израиль от иранских ракетных атак.