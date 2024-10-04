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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 23:08 • Новости дня

    Байден порекомендовал Израилю найти альтернативу атакам на нефтяные объекты Ирана

    Байден не рекомендовал Израилю удары по иранским нефтяным объектам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы советовать Израилю наносить удары по нефтяным объектам Ирана, предложив рассмотреть альтернативные меры.

    «Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», – сказал Байден на встрече с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос о возможных ответных мерах Израиля на действия Ирана, передает ТАСС.

    Байден подчеркнул, что Израиль еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

    На вопрос о влиянии США на решения израильских властей Байден ответил, что американские и израильские команды по национальной безопасности тесно взаимодействуют.

    «Наши команды поддерживают связь по 12 часов в сутки. Они постоянно контактируют», – добавил он.

    Президент также отметил, что Израиль имеет право защищать себя от нападений, включая те, которые совершает Иран.

    При этом Байден подчеркнул важность минимизации жертв среди мирного населения.

    Ранее Тегеран пригрозил, что нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку,

    4 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Антонов предупредил об угрозе ядерного конфликта из-за США

    Посол России Антонов обвинил администрацию Байдена в угрозе ядерной катастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    Решение администрации президента США Джо Байдена по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    В своем интервью программе «Большая игра» на Первом канале Антонов выразил обеспокоенность возможным решением американской администрации поощрять Украину использовать дальнобойные американские системы для ударов вглубь России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такой шаг ведет к эскалации и прокладывает дорогу к ядерному конфликту.

    Антонов отметил важность предотвращения ядерной войны, подчеркнув, что в таком конфликте не будет победителей. Он добавил, что американцы ошибочно полагают, что ядерный конфликт ограничится Европой или Украиной, и ответственность за такое развитие событий лежит на центрах принятия решений, в том числе в США.

    Также Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена толкает мир к ядерной катастрофе. Он отметил, что подобные действия не способствуют миру, и призвал американцев осознать последствия своих действий. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    Посол также сообщил, что пытался объяснить американцам значение слов президента России Владимира Путина относительно ядерной доктрины и новых моментов, включенных в нее.

    «Я призвал американцев, задумайтесь о последствиях, что вы хотите, ради чего вы хотите ввергнуть мир в ядерную катастрофу», – подчеркнул дипломат.

    Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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    4 октября 2024, 09:18 • Новости дня
    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы

    Посол России Антонов сообщил о получении дипломатами угроз в США из-за выборов

    Антонов сообщил о получении угроз физической расправы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о поступающих угрозах физической расправы в его адрес и в адрес других дипломатов на фоне приближения президентских выборов в США.

    Дипломат сообщил о получении угроз физической расправы в адрес российских коллег, включая его самого, передает ТАСС.

    Посол связал это с приближением выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

    Антонов отметил, что работать в Штатах становится все сложнее из-за агрессивных демонстраций и оскорблений в адрес российского руководства.

    Также Антонов подчеркнул, что действуют тысячи санкций, которые не снимаются, даже когда обвинения в адрес России оказываются бездоказательными.

    В заключение дипломат заявил, что Россия часто обвиняется во вмешательстве во внутренние дела США, включая влияние на избирателей и хакерские атаки, однако доказательства таких обвинений не предоставляются.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Коментарии (6)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по НПЗ Израиля
    Иран пригрозил ударом по НПЗ Израиля
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку, заявил замкомандующего Корпуса стажей исламской революции (элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави.

    Если Израиль совершит ошибку, атакуя Иран, то Тегеран ответит ударами по всем источникам энергии, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям этой страны, заявил Фадави, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    По его словам, у Ирана есть множество экономических центров, тогда как Израиль обладает лишь тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые могут быть поражены в один момент.

    Ранее источники Financial Times сообщили, что американская администрация уверена во взвешенном ответе Израиля на ракетную атаку Ирана.

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    4 октября 2024, 03:13 • Новости дня
    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС

    Bruegel: Россия в III квартале обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз

    Россия обогнала США по поставкам газа в ЕС
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков, следует из данных аналитической компании Bruegel.

    Согласно данным аналитической компании Bruegel, объем поставок российского газа составил 13,3 млрд кубометров, что выше показателей предыдущего квартала и аналогичного периода прошлого года. Доля России в европейском импорте выросла до 19,4%, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. передает РИА «Новости».

    Основным каналом поставок для России оставались трубопроводы, по которым за квартал было поставлено 8,6 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в прошлом квартале, и на 13% больше, чем годом ранее. Экспорт сжиженного природного газа составил 4,7 млрд кубометров, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 21% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

    В то же время США уменьшили поставки сжиженного природного газа на 25% за квартал и на треть за год до 9,5 млрд кубометров, опустившись на третье место среди основных поставщиков газа в Евросоюз. На первом месте по объемам экспорта оставалась Норвегия с 21,7 млрд кубометров, несмотря на снижение поставок на 9% в течение квартала.

    В пятерку ведущих поставщиков газа в ЕС также вошли Алжир и Великобритания. Алжир снизил объемы поставок на 19% до 7 млрд кубометров, тогда как Великобритания увеличила поставки почти на 40%, достигнув 5,1 млрд кубометров.

    Между тем, импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг максимума в 565,7 млн евро, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами, достигнув максимальных показателей с конца зимы.

    Страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов., а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    4 октября 2024, 00:04 • Новости дня
    Израильские ВВС возобновили удары по Бейруту

    NNA: Израильские ВВС нанесли удары по южным пригородам Бейрута, включая лагерь беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиация нанесла удары по южным районам Бейрута, включая лагерь беженцев Бурдж-эль-Бараджна, сообщило ливанское национальное агентство NNA.

    Атакам подверглись районы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболла». В частности, удары были нанесены по лагерю беженцев Бурдж-эль-Бараджна, расположенному на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири, передает ТАСС.

    Были атакованы кварталы Хай-эр-Римль, Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на юге Бейрута.

    Армия обороны Израиля призвала жителей нескольких зданий в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.

    Ранее спецборт МЧС провел эвакуацию 60 российских граждан из ливанской столицы, среди которых были члены семей дипломатических работников.

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    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

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    4 октября 2024, 02:08 • Новости дня
    Названа цель атаки Израиля на Бейрут

    Al Hadath: Целью атаки Израиля на Бейрут мог быть лидер «Хезболла» Сафиеддин

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС нанесли удар по южной окраине Бейрута, целью которого мог быть лидер «Хезболла» Хашем Сафиеддин, сообщает Al Hadath.

    По информации телеканала Al Hadath, атака израильских ВВС на южную окраину Бейрута могла иметь целью устранение одного из лидеров «Хезболла» Хашема Сафиеддина. Сафиеддин является двоюродным братом прежнего лидера и курирует внутриполитические вопросы «Хезболла», передает ТАСС.

    Ранее Хашем Сафиеддин был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы, а руководство ливанского движения сообщило, что продолжает функционировать, намереваясь продолжать свою борьбу.

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    3 октября 2024, 23:45 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации главы проекта «Хезболла» по сборке ракет

    ЦАХАЛ: Израильские ВВС уничтожили Махмуда Аниси из «Хезболла» в Бейруте

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав Махмуда Юсефа Аниси, одного из руководителей «Хезболлах» по разработке высокоточных ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из ключевых участников проекта ливанской организации «Хезболла» по разработке высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    Удар был нанесен ВВС Израиля в районе Бейрута, в результате которого уничтожен Махмуд Юсеф Аниси. Аниси принимал активное участие в цепочке производства вооружений для «Хезболла».

    Между тем, ЦАХАЛ призвала жителей нескольких зданий в южном пригороде Бейрута, особенно в районе Бурдж-эль-Бараджна, срочно эвакуироваться. Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил, что жители должны покинуть указанные здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для своей безопасности, передает ТАСС.

    Ранее «Хезболла» успешно отразила атаки израильской армии на юге Ливана. В результате израильского удара по кварталу Мезза в Дамаске погиб Хасан Джаафар, зять убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. «Хезболла» подтвердила смерть Насруллы в результате израильской атаки.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какую цену мир заплатит за полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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    4 октября 2024, 01:30 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

    ЦАХАЛ: ВВС Израиля уничтожили командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи в Тулькарме

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины, сообщили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передает, что в результате удара по городу Тулькарм на Западном берегу реки Иордан был ликвидирован местный командир движения ХАМАС Захи Ясер Абдель Разек Оуфи, передает ТАСС.

    По информации ЦАХАЛ, Оуфи снабжал оружием террористов и планировал атаковать еврейские общины в Иудее и Самарии.

    Ранее в СМИ сообщалось об ударе израильских ВВС по городу Тулькарм. . Эта операция стала частью широкой антитеррористической кампании Израиля на Западном берегу. Кроме того, ВВС Израиля нанесли свыше 15 ударов по периметру международного аэропорта Бейрута.

    Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по южным районам Бейрута, включая лагерь беженцев Бурдж-эль-Бараджна, что ранее подтверждалось источниками.

    Иран передал США через Катар послание о прекращении односторонней сдержанности и готовности к ответу на атаки Израиля.

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    4 октября 2024, 21:33 • Новости дня
    Посол объяснил отсутствие планов Ирана вводить войска для помощи Ливану

    Посол: Иран не планирует вводить войска для помощи Ливану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Израиль не сможет достичь целей в наземной операции и повторяет свои прежние ошибки, проводя авиационные операции в Газе и Ливане.

    Иранский посол также отметил, что Иран не планирует вводить свои войска в другую страну, так как уверен в способности Ливана и движения «Хезболла» защитить себя, передает РИА «Новости».

    По словам Джалали, ливанский народ обладает большим опытом, накопленным в предыдущих войнах, и в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность. «Мы не хотим вводить войска в другую страну. Ливанский народ и «Хезболла» в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя», – заявил он.

    В пятницу замкомандующего Корпуса стажей исламской революции (элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави заявил, что Тегеран нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку.

    Кроме того, Financial Times сообщила, что американские чиновники уверены, что ответные действия Израиля на ракетные удары Ирана будут взвешенными, чтобы не спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал призывы США к мирным переговорам и прекращению огня.

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    4 октября 2024, 11:01 • Новости дня
    Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение

    Директор ФСБ Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение

    Бортников заявил, что США и Британия запрещают Киеву заключать мирное соглашение
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Директор ФСБ и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в ходе 55-го заседания Совета в Астане обвинил США и Британию в запрете Киеву на заключение мирного соглашения.

    По его словам, США и Британия продолжают препятствовать заключению мирного соглашения Киевом, передает РИА «Новости».

    Бортников выразил мнение, что жители Украины стали заложниками Запада и управляющего ими марионеточного режима, подчеркнув, что мирное соглашение реально могло быть достигнуто еще весной 2022 года.

    В качестве причины этого он назвал действия кураторов в Вашингтоне и Лондоне.

    «С другой стороны, сам Зеленский, отменивший проведение президентских выборов в стране, понимает, что может удержаться у власти только в случае продолжения боевых действий», – добавил глава ФСБ.

    Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году для борьбы с международной организованной преступностью. Основной формой его работы являются заседания, проводимые не реже двух раз в год в государствах – участниках СНГ.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки «воевать до победы» с Россией бессмысленны.

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    4 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Депутат Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России

    Депутат Госдумы Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте учесть военную историю России, отметив, что игнорирование ее национальных интересов может привести к ошибкам.

    Ивлев призвал Рютте пересмотреть свои заявления и учесть военную историю России, добавив, что путь агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы, всегда приводил к ошибкам, передает РИА «Новости».

    В частности, депутат подчеркнул, что «у России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались».

    «По пути агрессоров, Рютте может «порвать штаны и опозориться», – указал он.

    По словам Ивлева, своими заявлениями Рютте выполняет мандат, выданный США, и не изучает устав НАТО, в частности статью 10, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в альянс.

    Депутат подчеркнул, что такие действия генсека создают впечатление о недостаточной компетентности в вопросах, касающихся безопасности и истории России.

    Американская разведка ранее предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия.

    The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    4 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Telegram объяснил перебои в работе конфликтом на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перебои в работе мессенджера Telegram фиксировались в связи с усилившейся нагрузкой из-за ближневосточных событий, сообщили в пресс-службе компании.

    Мощности мессенджера испытывают беспрецедентные нагрузки в связи с событиями в Израиле, Ливане и Иране, сообщается в канале Telegram News.

    У пользователей в последние дни возникали проблемы с подключением и с доступом к медиа. Отмечается, что сейчас проблему удалось разрешить.

    В четверг в работе Telegram фиксировались масштабные сбои, через некоторое время мессенджер восстановился.

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    4 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    Трассу Дамаск – Бейрут перекрыли из-за ударов Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Движение по международной трассе между Дамаском и Бейрутом остановлено после трех ракетных ударов израильской авиации по КПП «Маснаа» на границе Сирии и Ливана, сообщает источник в ливанских службах безопасности.

    По его словам, израильская авиация ночью трижды атаковала пограничный контрольно-пропускной пункт (КПП) «Маснаа» на границе Сирии и Ливана, передает РИА «Новости».

    В результате ударов движение по международной трассе Дамаск – Бейрут было временно прекращено.

    Источник уточнил, что атака произошла на расстоянии 100 метров от зданий ливанского КПП.

    Собеседник также добавил, что целью атаки не была ликвидация кого-либо, а скорее диверсия, направленная на блокировку движения по трассе.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно разрешить быстро и эффективно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как большая война на Ближнем Востоке повлияет на СВО.

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    4 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    FT: США уверены, что Израиль взвешенно отреагирует на ракетные удары Ирана

    Financial Times: США уверены, что Израиль взвешенно отреагирует на ракетные удары Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Американские чиновники уверены, что ответные действия Израиля на ракетные удары Ирана будут взвешенными, чтобы не спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ответ Израиля на ракетные удары со стороны Ирана будет взвешенным, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что представители США провели несколько бесед с израильскими властями в последние дни.

    Так, одним из ключевых моментов обсуждений стало стремление Израиля направить «четкий сигнал» Ирану, при этом избежав обострения ситуации.

    Как отметил один из американских чиновников, Израиль пока не принял окончательных решений, но их действия будут направлены на завершение конфликта.

    «Ответные действия Израиля будут достаточно взвешенными, чтобы не спровоцировать новые витки эскалации на Ближнем Востоке», – указывает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отношения США и Израиля ухудшились из-за разногласий, связанных с действиями Израиля в регионе, что было отражено в публикации The Washington Post.

    Напомним, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В Тегеране сообщили о поражении штаб-квартиры «Моссада» и авиабазы Неватим, тогда как в Тель-Авиве заявили об успешном отражении обстрела.

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    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

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    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран – лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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