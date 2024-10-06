Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Обама решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США
ABC News сообщил о решении Обамы подключиться к предвыборной кампании Харрис в США
С 10 октября экс-президент США Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата от демократов на пост главы государства Камалы Харрис, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.
Выступления Обамы планируются в ключевых колеблющихся штатах. Первая его остановка состоится на предвыборных мероприятиях в Пенсильвании. В предвыборной кампании он, по словам источника ABC News, будет участвовать до дня выборов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы переживают, что Харрис проводит меньше мероприятий, чем ее соперник Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Обамы.