Politico: Демократы обеспокоены малым числом встреч Харрис

Politico: Демократы выразили обеспокоенность малым числом предвыборных мероприятий Харрис

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что демократы переживают, что вице-президент проводит меньше мероприятий, чем Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. До выборов остается месяц, и такая тактика может ей навредить, так как необходимо привлекать неопределившихся избирателей, передает РИА «Новости».

Некоторые представители демократической партии сравнивают ее подход с кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году, которая пропустила предвыборные мероприятия в колеблющемся штате Висконсин, что стало одной из причин ее поражения Дональду Трампу. «Мы знаем, что это не 2016 год, но мы все равно можем извлечь из этого урок», - заявил на условиях анонимности бывший сотрудник президента Джо Байдена.

Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Барака Обамы, который активно общался с избирателями и проводил множество мероприятий. В то время как у Трампа на выходных запланированы мероприятия в Пенсильвании и Висконсине, у Харрис предвыборных встреч нет. Известно, что в субботу она посетит Северную Каролину, но в рамках своих обязанностей как вице-президента, а не кандидата.

Опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Трамп выразил опасения, что предстоящие президентские выборы в случае проигрыша могут стать последними в истории США из-за возможной победы Камалы Харрис.

