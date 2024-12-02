Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.14 комментариев
Эмигрировавшие пять и более лет назад топ- и мидл-менеджеры начали искать работу в России
Хэдхантер: В Россию захотели вернуться давно работавшие за рубежом топ- и мидл-менеджеры
В Россию хотят вернуться эмигрировавшие от пяти до 15 лет назад топ- и мидл-менеджеры из-за ситуации, сложившейся за рубежом, заявила известный хэдхантер Алена Владимирская.
По словам специалиста, запросы на поиск работы в России поступают из США, Германии, Франции, Сингапура и Китая. При этом запросов совсем нет из Северной Европы и Испании. Кандидаты, подыскивающие работу в РФ, специализируются на маркетинге, управлении и разработке стратегии в крупной компании.
Как отметила в своем Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана экстремистской в России) Владимирская, соискатели называют в качестве причин возвращения в Россию негативную ситуацию, сложившуюся за рубежом. В частности, речь идет про сокращения и отсутствие перспектив роста.
Владимирская добавила, что опыт работы в Европе российскими компаниями сейчас не рассматривается как преимущество, то есть такие сотрудники не смогут устроиться на высокую должность в России по «зеленому» коридору, минуя все этапы отбора. Это связано с несколькими причинами: оторванность от российского рынка, высокие требования к зарплате и отложенный выход на работу.
На претензии кандидатов о том, что в России существует дефицит кадров, Владимирская отвечает, что дефицит существует по позициям инженеров и рабочих, а не управленцев.
В то же время тем соискателям, кто решил вернуться в Россию после двух-трех лет жизни в другой стране, найти работу на родине проще.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ