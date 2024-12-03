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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 20:25 • Новости дня

    Царев объяснил, почему ракета «Орешник» ударила по Южмашу

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод Южмаш в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

    Царев в интервью с «Царьградом» объяснил, почему завод Южмаш в Днепропетровске стал целью для удара баллистической ракетой «Орешник». По его словам, на предприятии сохранялось производство корпусов ракет для украинской армии, что и послужило одной из причин атаки.

    Царев отметил, что Южмаш был построен еще в советское время с учетом возможности ядерного удара. Он подчеркнул, что, помимо восьми метров земли под предприятием, существуют серьезные бетонные укрытия, что делает его устойчивым к обычным бомбардировкам.

    «В прошлом завод производил одну ракету «Сатана» в течение трех суток, а маленькие ракеты буквально «штамповали как пирожки», – рассказал Царев. В настоящее время, по его словам, производство корпусов ракет на Южмаше продолжается, причем они собираются из запчастей, которые приходят из Британии, а затем получают украинские наименования вроде «Нептун».

    Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    3 декабря 2024, 08:19 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы прорвали оборону ВСУ у Купянска и установили огневой контроль над двумя километрами ключевой трассы Двуречная – Купянск, что подтолкнуло Украину перебросить дополнительные войска в этот регион.

    Российские силы прорвали оборону украинских войск в районе Купянска и взяли под огневой контроль участок трассы Двуречная – Купянск, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских войск северо-западнее Мясютовки, заняв более выгодные позиции.

    Прорыв позволил российским военным установить огневой контроль над примерно двумя километрами важной трассы, которой активно пользовались украинские силы. Марочко подчеркнул, что трасса Двуречная – Купянск имеет значительное логистическое значение для украинской армии.

    Украинские войска пытаются вернуть контроль над этим участком, предпринимая усилия по переброске дополнительных сил и средств. Для этого Киев направил подкрепления в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, заблокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково. Российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском. Группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставили искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 10:19 • Новости дня
    Нанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области

    Подполье сообщило об ударе по части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области

    Нанесен удар по военной части ВСУ с польскими наемниками в Ровненской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по военной части вооруженных сил Украины в Ровненской области на западе Украины. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в этой части могли находиться польские наемники, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Лебедев отметил, что удары были зафиксированы в районе Киева, где располагались военные ВСУ. Эти силы, по его словам, собирались направить в Черниговскую область, на границу с Белоруссией, для укрепления обороны или ротации. Однако точной информации о задачах переброски пока нет.

    Также Лебедев рассказал о прилетах в Староконстантинове в Хмельницкой области, в районе артиллерийских складов, неподалеку от военного аэродрома. Удары вызвали сильную детонацию, однако подробности о последствиях этого инцидента пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ поразили. В то же время на Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном. Также подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины.

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    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    3 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «Южная» группировка освободила Романовку, поразила формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне действия группировки потери противника составили до 370 военнослужащих, также ВСУ потеряли там БМП, пять автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила технику и живую силу у Шевченко, Гродовки и Димитрова, отразила 12 контратак. Украинская сторона потеряла более 555 человек, четыре боевые бронированные машины и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Новодаровку в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим формированиям в Харьковской области, в зоне ее ответственности потери украинской стороны превысили 40 человек, уничтожена САУ.

    Группировка «Запад» поразила украинские соединения в районах Купянска, Лозовой и Ивановки. Отражены 11 контратак, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы и станцию РЭБ.

    На Харьковском направлении группировка «Днепр» поразила 124-ю и 126-ю бригады теробороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и три автомобиля.

    Ранее российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР.

    1 декабря Минобороны сообщало, что за осень 2024 года Российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.

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    3 декабря 2024, 06:51 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о переговорах с бойцом ВСУ в окопах под Петровкой

    Ансар Ильясов попытался убедить украинского военного сдаться в плен

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик Ансар Ильясов поделился подробностями о том, как уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен в окопах под Петровкой в ДНР, рискуя собственной жизнью.

    Как сообщает РИА «Новости», штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал, как уговаривал военного ВСУ сдаться во время зачистки украинских окопов. Операция проходила в ДНР, в лесополосе перед населенным пунктом Петровка, где противник занимал хорошо укрепленные позиции.

    По словам Ильясова, во время боя он вступил в переговоры с украинским военным, пытаясь убедить его сдаться. «Когда уже непосредственно запрыгнули в эту «кишку», был у нас контакт с противником. Мы перекинулись гранатами, потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривали», – рассказал штурмовик.

    Ильясов подчеркнул, что час пытался убедить противника сдаться, рискуя собственной жизнью, но тот отказался. Он также предложил бойцу ВСУ безопасно отойти с позиций, но это предложение также было отклонено. В результате штурмовику пришлось ликвидировать противника.

    Ранее российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье. Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней. Экипаж Ми-28 уничтожил технику и личный состав ВСУ в курском приграничье.

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    3 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    ВС России завладели инициативой под Сватово и Кременной

    Российские войска взяли инициативу под Сватово и Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью контролируют инициативу на Сватовско-Кременском фронте и добиваются значительных успехов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска полностью взяли инициативу на Сватовско-Кременском участке фронта, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что ситуация на данном участке развивается динамично в пользу российских сил. Он подчеркнул, что инициатива полностью находится в руках Российской армии, что позволяет ей добиваться успехов в борьбе с вооруженными силами Украины.

    Он также выразил надежду на то, что обстановка в зоне ответственности Луганской народной республики будет и дальше улучшаться. Эксперт заявил: «Я очень сильно надеюсь, что к концу года освободят все населенные пункты ЛНР».

    Марочко указал, что динамика событий на Сватово-Кременском и Сватово-Купянском участках фронта подтверждает успешное продвижение российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты покинули свои позиции у Сватово в Луганской народной республике, где бежали под натиском Российской армии, а ранее сообщалось, что ВСУ остались без снабжения на Сватовском фронте, что, вероятно, и повлияло на их отступление.

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    3 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней

    Экипаж танка Т-72Б3 поддержал наступление на красноармейском направлении, несмотря на серьезную поломку

    Экипаж Т-72 прорвал оборону ВСУ с подбитой башней
    @ Andrey Titov/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж танка Т-72Б3, несмотря на поврежденную башню, успешно прикрыл огнем БМП с штурмовиками при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

    Экипаж танка Т-72Б3 из группировки «Центр» сумел прорвать оборону противника и прикрыть огнем штурмовые подразделения, несмотря на повреждения, полученные в бою, передает РИА «Новости». Танк был атакован вражескими FPV-дронами и артиллерийскими снарядами, в результате чего был поврежден поворотный механизм башни.

    Для выполнения боевой задачи экипаж танка принял решение продолжить операцию. Командир машины координировал действия экипажа, помогая наводчику-оператору направлять огонь на огневые точки противника.

    «Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», – отметил младший лейтенант Григорий Крышталь.

    По словам командования, усилия танкистов позволили уничтожить укрепленные пулеметные позиции, огневые точки, а также живую силу противника. Экипаж своими действиями сковал противника в маневре, не позволив ему вести ответный огонь и обеспечив успешное наступление штурмовых подразделений.

    До этого российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье.

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    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    3 декабря 2024, 00:07 • Новости дня
    МИД: Более четверти ударов ВСУ по гражданским объектам пришлись на Херсон

    Более четверти всех ударов ВСУ по гражданским объектам в прифронтовой зоне направлены на Херсонскую область

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю в Херсонской области резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

    Как отмечается в документе, на минувшей неделе резко увеличилось число нападений на гражданские объекты в Херсонской области, передает ТАСС.

    В частности, были зафиксированы атаки ВСУ на гражданские объекты в Новой Каховке. Артиллерийский удар был нанесен по гражданскому автобусу в разгар дня, что привело к жертвам: погибли пять человек, а еще 23, включая двоих детей, получили ранения.

    Также был атакован центральный рынок Новой Каховки, где пострадал еще один мирный житель. В целом, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 55 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Десять человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, говорится в докладе Мирошника.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибли три человека.


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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    3 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Пентагон сообщил о помощи Украине в 62 млрд долларов при Байдене

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена превысила 62 млрд долларов, из которых 61,4 млрд были выделены после начала российской спецоперации, говорится в сообщении Пентагона.

    Как отметили американские военные, США предоставили Украине более 62 млрд долларов помощи с начала администрации президента Джо Байдена. В официальном сообщении ведомства говорится: «Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, объем американской военной помощи достиг 61,4 млрд долларов. Это подчеркивает стратегическую поддержку, оказываемую США киевским властям в условиях продолжающегося конфликта.

    В сообщении отмечается, что такая значительная финансовая помощь направлена на укрепление безопасности Украины и поддержку ее оборонного потенциала. Эти средства включают поставки вооружений, тренировочные программы и другие формы военной поддержки.

    Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов. В состав пакета войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    3 декабря 2024, 04:05 • Новости дня
    Названа дата оглашения приговора по делу россиянина Тордена в Финляндии

    В Финляндии завершаются слушания по делу россиянина Тордена, обвиняемого в военных преступлениях на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Вынесение приговора россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в военных преступлениях на Украине, перенесли на март из-за многочисленных слушаний в Финляндии, сообщила адвокат Наталия Мальгина.

    По словам Мальгиной, россиянин Воислав Торден, обвиняемый в Финляндии в совершении военных преступлений на Украине, узнает свой приговор в марте, передает ТАСС. Она отметила, что решение по делу обычно выносится в течение двух месяцев после завершения слушаний, которые по этому делу запланированы до 31 января.

    Мальгина пояснила, что всего намечено четырнадцать заседаний, которые начнутся 5 декабря и продлятся до конца января. Адвокат подчеркнула, что Торден содержится в тюрьме, но на условия содержания не жалуется. Другие заключенные относятся к нему с уважением.

    До этого сообщалось, что Воислав Торден, также известный как Ян Петровский, может получить от восьми лет до пожизненного заключения в Финляндии по обвинению в военных преступлениях. Обвинения связаны с предполагаемыми действиями Тордена на Украине в 2014-2015 годах.

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    3 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    Марочко: ВС России осталось освободить пять пунктов в ЛНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов для полного контроля над ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российским военным осталось освободить пять населенных пунктов в ЛНР для полного контроля региона, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что за прошедший месяц российские войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.

    Он также подчеркнул, что именно это станет завершающим этапом в установлении полного контроля над территорией региона.

    Кроме того, эксперт выразил уверенность в том, что благодаря успешным действиям Российской армии освобождение оставшихся населенных пунктов будет достигнуто в ближайшее время.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали покидать позиции в районе Сватова в ЛНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, лишились украинские вооруженные силы возможности снабжения и ротации на Сватовском участке из-за успехов российских войск, контролирующих дорогу Боровая-Сватово.

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