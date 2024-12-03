В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Южнокорейские депутаты отменили военное положение в стране
YTN: Южнокорейские депутаты приняли резолюцию об отмене военного положения
Депутаты парламента Южной Кореи большинством голосов поддержали резолюцию для отмены военного положения, введенного президентом Юн Сок Елем, сообщил телеканал YTN.
По данным YTN, 190 депутатов, присутствовавших на голосовании, высказались за отмену военного положения, передает ТАСС.
Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы паралича власти на фоне попыток импичмента. Агентство Ренхап сообщило, что южнокорейское законодательство позволяет отмену военного положения, если за это проголосует большинство депутатов парламента.