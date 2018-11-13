Цена барреля нефти Brent упала на 6%

Стоимость нефти марок Brent и WTI вечером вторника рухнула почти на 6%. Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов достигала отметки в 65,94 доллара.

По состоянию на 21.14 мск Brent снижалась на 5,85% – до 66,02 доллара за баррель. WTI падала на 5,94% – до 56,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, почему в России бензин не дешевеет вслед за снижением цены на нефть. Он добавил, что при сохранении угрозы роста цен на топливо после 31 марта, когда завершится действие соглашения, заградительные пошлины для нефтяников все-таки могут быть введены.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике.