Появились подробности соглашения с нефтяниками о ценах на бензин

Из протокола состоявшегося 31 октября совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями стали известны подробности соглашения, достигнутого властями с нефтяниками по ситуации с ценами на бензин.

Согласно протоколу, правительство и нефтяники договорились, что компании не будут повышать цену бензина на АЗС в январе 2019 года больше, чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%, передает ТАСС.

Далее, с 1 февраля 2019 года, рост стоимости топлива будет находиться «в пределах прогнозного [значения] среднегодового уровня инфляции», определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2019 год, указано в протоколе.

При этом ФАС и ФНС поручено организовать внеплановые проверки независимых сетей автозаправочных станций, которые станут устанавливать цены на бензин и дизельное топливо выше индикативного уровня, обозначенного в протоколе.

Также Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития, Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе в целях обеспечения долгосрочной ценовой стабильности поручено в срок до 1 марта проработать возможность введения плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения стоимости нефти.

В документе подчеркивается, что повышение ставок акцизов будет компенсировано за счет демпфирующего элемента обратного акциза, который вернет нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта нефтепродуктов.