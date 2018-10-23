Власти и нефтяники договорились зафиксировать цены на топливо

Правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак объявил, что «решение найдено», передает РИА «Новости».

По его словам, «все вертикально интегрированные компании, а также все независимые НПЗ» согласились поставлять топливо «в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%». Кроме того, он сообщил, что «цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года», передает ТАСС.

Проекты соглашений подготовлены Минэнерго и ФАС.

Объемы поставок определены «по историческому принципу», в том числе «в пространственном разрезе» по субъектам России, «с определением индикативных оптовых цен в различных сегментах оптового рынка», сказал Козак, добавив, что нефтяные компании согласились «немедленно, с сегодняшнего дня прямо, с завершения совещания» соблюдать договоренность.

При этом для юридического оформления соглашения есть 24 часа. По словам Козака, договоренность «вступает в силу с завтрашнего дня» и будет действовать до 31 марта 2019 года, но «может быть продлена».

Козак подчеркнул, что ситуация на топливном рынке страны была спровоцирована несколько искусственно, независимые АЗС бились за снижение оптовых цен, «может быть даже не всегда оправдано». По мнению вице-премьера, власти «в ближайшее время стабилизируют ситуацию и на оптовом и на розничном сегменте рынка».

О результатах совещания доложили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Согласились, что не будем применять никакие крайние меры до тех пор, пока будут выполняться эти соглашения», – сказал Козак.

Он добавил, что расчетный уровень маржинальности розничной сети составит 2,7 тыс. рублей с тонны и для бензина, и для дизельного топлива. По его словам, это существенно выше текущей маржинальности.

Предложение об обязательных поставках 17,5% нефти на российские НПЗ продолжает обсуждаться, эффективность этого шага для стабилизации рынка топлива неочевидна, заявил Козак.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что сейчас соглашение «дорабатывается».

По словам министра, «суть договоренностей в том, что оптовые цены вертикально интегрированных компаний для независимых будут снижены до уровней, обеспечивающих нормальную минимальную рентабельность АЗС».

Напомним, Козак потребовал от нефтяников подписать соглашение о стабилизации цен на бензин.